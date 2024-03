Google Pixel Fold 2. Cena, specyfikacja i co wiemy na długo przed premierą

Google Pixel Fold 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i design telefonu? Co wiemy o Google Pixel Fold 2 na długo przed planowanym debiutem? Okazuje się, że całkiem sporo. Urządzenie z pewnością zapowiada się bardzo ciekawie.

Google Pixel Fold 2 to składany smartfon, który zadebiutuje później w 2024 r. Pewnie przecieki wskazują na to, że dopiero jesienią. Wraz z modelami 9 i 9 Pro. Co wiemy o tym urządzeniu przed premierą? Znana jest przypuszczalna cena oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Cena Google Pixel Fold 2 podobna do poprzednika

Cena Google Pixel Fold 2 nie jest jeszcze znana, ale wiele wskazuje na to, że będzie bardzo zbliżona do poprzedniej generacji składanego smartfona. To urządzenie debiutowało w kwocie od 1799 dolarów. Model mający 512 GB pamięci na dane kosztował o 220 dolarów więcej. Spodziewajmy się, że w tym roku będzie bardzo podobnie, choć nie można wykluczyć pewnych zmian. W tym ewentualnych podwyżek, co też jest prawdopodobne. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych cenach.

Dwa ekrany OLED-owe

Google Pixel Fold 2 otrzyma dwa ekrany wykonane w technologii OLED-owej. Każdy z nich ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Mniejszy pośrodku u góry. Natomiast rozkładany w narożniku.

Składany ekran po rozłożeniu ma przekątną 7,9 cala. Natomiast mniejszy ekran 6,4 cala. Dokładne parametry nie są znane, ale z pewnością możemy spodziewać się odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Urządzenie w postaci rozłożonej ma wymiary 155,2 × 150,2 × 5,27 mm. Po złożeniu 155,2 × 77,1 × 10,54 mm.

Pełna specyfikacja Google Pixel Fold 2 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Wiele wskazuje na to, że Google Pixel Fold 2 otrzyma procesor Tensor G4. To nowy SoC firmy, który znajdzie się również pod obudową modeli 9 i 9 Pro. Na uwagę zasługuje zwiększenie pamięci operacyjnej. Telefon otrzyma kości w rozmiarze 16 GB i będą to moduły LPDDR5. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny składanego smartfona został przeprojektowany. Producent zachował pewne cechy designu z poprzednika, ale tym razem zdecydowano się na moduł bardziej przypominający prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami. Umieszczono tam trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy. To pozwala nam przypuszczać, że telefon zaoferuje pewne możliwości z zakresu zoomu. Obok kamer jest mikrofon oraz dioda doświetlająca LED.

Premiera urządzenia ma odbyć się okolicy września lub października. Do tego czasu składany smartfon będzie obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków. Spodziewajmy się, że telefon będzie pracować już pod kontrolą nowego Androida 15, który obecnie znajduje się w fazie rozwojowej.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne, fot. otwierające: Onleaks/Smartprix