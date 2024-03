Realme 12X 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Realme 12X 5G to nowy średniak marki. Za nami premiera telefonu. Cena smartfona jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna to odzwierciedla. Realme 12X 5G ma procesor MediaTek Dimensity 6100+, 6,67-calowy ekran LCD z odświeżaniem 120 Hz oraz nawet 512 GB pamięci na dane. Co jeszcze oferuje to urządzenie?