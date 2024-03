OnePlus Nord CE 4 blisko. Data premiery i częściowa specyfikacja

OnePlus Nord CE 4 to nowy średniak marki. Producent przerwał milczenie i została ujawniona data premiery oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że zapowiedź OnePlus Nord CE 4 odbędzie się na początku kwietnia. Smartfon otrzyma ekran AMOLED Full HD+ i procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

OnePlus Nord CE 4 będzie przebrandowanym modelem Ace 3V. Nie będzie to jednak identyczne urządzenie, bo specyfikacja techniczna obu telefonów ma się nieco różnić. Marka podgrzewa atmosferę przed debiutem. Znana jest data premiery oraz design smartfona. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym urządzeniu.

Ekran AMOLED i procesor Snapdragon 7 Gen 3

OnePlus Nord CE 4 otrzyma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Nie będzie to jednak ten sam wyświetlacz, który jest w modelu Ace 3V. Producent ujawnił, że rozdzielczość to Full HD+, a odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością na poziomie 120 Hz.

Smartfon otrzyma też nieco inny procesor. Tym SoC jest Snapdragon 7 Gen 3, czyli układ mający osiem rdzeni CPU Kryo, które pracują z częstotliwością do 2,63 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno. Wiemy też, że czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone do 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Data premiery OnePlus Nord CE 4 ujawniona

Producent podał już datę premiery nowego smartfona. W Indiach to urządzenie zostanie zaprezentowane 1 kwietnia. Ceny modelu OnePlu Nord CE 4 nie są na razie znane. Spodziewajmy się jednak, że będą atrakcyjne.

Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy. Ciemnoszary oraz morski. Ten drugi będzie wersją przewodnią, a więc będzie pojawiać się w materiałach promocyjnych najczęściej.

Bateria z szybkim ładowaniem i podwójny aparat

Smartfon OnePlus Nord CE 4 będzie średniakiem, który ma wyróżniać się baterią. Pod obudową znajdzie się akumulator o pojemności 5500 mAh. Będzie on wspierać technologię SuperVOOC, czyli bardzo szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Do pełna proces ma trwać tylko 29 minut.

Aparat fotograficzny telefonu został przeprojektowany. Ma on postać dwóch obiektywów umieszczonych jeden pod drugim na wyspie w kształcie pastylki. Niżej znajduje się dioda doświetlająca LED. Nie ma jednak pewności, że jest to połączenie sensorów 50 i 8 MP, które umieszczono w modelu Ace 3V. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Nord CE 4 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

do 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 1 TB

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z OxygenOS

