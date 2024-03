Vivo X Fold 3 Pro będzie bardzo drogi. Wycieka cena składanego smartfona

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Jaka będzie cena nowego telefonu? Tutaj niestety nie ma dobrych wieści. Do sieci przedostały się ceny Vivo X Fold 3 Pro i okazuje się, że będzie to bardzo drogi smartfon. Nawet jak na realia dotyczące chińskiego rynku.

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Premiera telefonu została zaplanowana na przyszły tydzień. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Do sieci wyciekły informacje związane z tym tematem i okazuje się, że urządzenie będzie naprawdę bardzo drogie. Zobaczmy sobie, ile trzeba będzie za nie zapłacić.

Cena Vivo X Fold 3 Pro będzie wysoka

Cena Vivo X Fold 3 Pro nie będzie niska. Przeciwnie, bo składany smartfon chińskiej marki będzie bardzo drogi. Nawet jak na realia dotyczące Państwa Środka, gdzie ten sprzęt zadebiutuje w pierwszej kolejności. Ile trzeba będzie zapłacić?

model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane – 13999 juanów (ok. 7665 zł)

model z 16 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane – 14999 juanów (ok. 8210 zł)

Jak nietrudno zauważyć, sprzęt jest drogi. Gdyby trafił do Polski, to wtedy powinniśmy spodziewać się kwot na poziomie kilkunastu tysięcy zł. To pewnie nam jednak nie „grozi”, bo urządzenie najpewniej nie pojawi się w dystrybucji na terenie naszego kraju.

Składany smartfon z premierą 26 marca

Premiera Vivo X Fold 3 Pro została zaplanowana na 26 marca. Oczywiście termin dotyczy chińskiego rynku. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jeszcze znana. Jednak na ten temat wiadomo już całkiem sporo.

Składany smartfon ukrywa się pod nazwą kodową Vivo V2337A i pod taką został niedawno znaleziony w benchmarkach. Będzie to pierwszy telefon tego typu z procesorem Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatnim czipem Qualcomma dla flagowców z Androidem. SoC będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Vivo X Fold 3 Pro otrzyma również aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Obiektyw szerokokątny i ultraszerokokątny będą połączone z 50-megapikselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw ma współpracować z 64-megapikselowym czujnikiem.

W drodze także tablet Vivo Pad 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro to nie jedyny produkt, który marka zaprezentuje 26 marca. W drodze jest także tańszy składany smartfon z nieco gorszą specyfikacją oraz nowy tablet o nazwie Pad 3 Pro. Urządzenie otrzyma duży ekran o przekątnej 13 cali, rozdzielczości 3K oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem rysika. Pod obudową znajdzie się mocny procesor MediaTek Dimensity 9300. Ponadto urządzenie dostanie pojemną baterię 11500 mAh oraz aż osiem głośników. Opcjonalnie będzie można zakupić specjalną klawiaturę.

Tablet Vivo Pad 3 Pro

