Samsung Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6 to składane smartfony, które zobaczymy za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się nowe informacje związane ze specyfikacją techniczną. Pierwszy z telefonów ma dostać autorski procesor Exynos 2400. Natomiast pod obudową modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 znajdzie się czip Qualcomma.

Samsung Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6 to składane smartfon, których premiera ma odbyć się na początku trzeciego kwartału. Przecieki wskazują na pierwszą połowę lipca i wtedy ma odbyć się prezentacja telefonów w trakcie konferencji Unpacked. Nowe informacje o obu modelach przekazali sprawdzeni w przeszłości leakerzy. Zobaczmy, co nowego się dowiadujemy.

Samsung Galaxy Z Flip 6 z czipem Exynos 2400

Koreańczycy wraz z serią S24 wprowadzili pewne zmiany związane z implementacją w telefonach procesorów. Model Ultra dostępny jest tylko z SoC Snapdragon 8 Gen 3. Natomiast dwa tańsze mają autorski układ Exynos 2400. Wygląda na to, że podobny podział czeka nas wraz z tegorocznymi smartfonami ze składanymi ekranami.

Nowe plotki mówią o tym, że Samsung Galaxy Z Flip 6 to składany smartfon, który otrzyma czip Exynos 2400. W zeszłym roku oba „składaki” miały te same Snapdragony. W tym ma jednak być inaczej. Wygląda na to, że firma idzie w tym samy kierunku, który obrano przy okazji serii S.

Exynos 2400 to procesor składający się z 10 rdzeni CPU i jest to połączenie klastrów złożonych z Cortex-X4, Cortex-A720 oraz Cortex-A520. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Xclipse 940 oparty na mikroarchitekturze AMD. Na uwagę zasługuje również wyspecjalizowany NPU, który w wybranych zadaniach oferuje nawet blisko 15 razy lepszą wydajność w porównaniu do Exynosa 2200.

Samsung Galaxy Z Fold 6 z układem Snapdragon 8 Gen 3

Natomiast droższy z dwóch składanych smartfonów Koreańczyków, czyli model Samsung Galaxy Z Fold 6 ma dostać układ Qualcomma. Będzie to oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 3, a więc ten sam, który jest w S24 Ultra.

Informacje na ten temat przekazały dwa sprawdzone w przeszłości źródła, a więc coś z pewnością jest na rzeczy. Biorąc pod uwagę ruch zaproponowany przy okazji serii S24, to nie powinno to dziwić. Warto dodać, że na ten rok firma szykuje niespodziankę w postaci jeszcze jednego telefonu ze składanym telefonem. Będzie to model Z Fold FE.

Samsung Galaxy Z Fold FE ma bazować z dużym stopniu na modelu Z Fold 6, ale ma być od niego tańszy. Jednak w celu osiągnięcia takiego założenia trzeba będzie liczyć się z cięciami, które obejmą specyfikację techniczną. Wiemy, że ekran zostanie pozbawiony obsługi z wykorzystaniem piórka S Pen. Ponadto procesor może zostać wymieniony ze Snapdragona 8 Gen 3 na czip Exynos 2400 z Galaxy Z Flipa 6. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. To urządzenie ma trafić na rynek nieco później, we wrześniu tego roku.

źródło: 1, 2