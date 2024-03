Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 w lipcu. Kiedy premiera Z Fold FE?

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 to składane smartfony, które zobaczmy w lipcu. W drodze jest także inne urządzenie. To Samsung Galaxy Z Fold FE, który będzie tańszy. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu? Rąbka tajemnicy na temat harmonogramu Koreańczyków uzyskał jeden z azjatyckich serwisów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 to składane smartfony, które zostaną zaprezentowane za kilka miesięcy. W drodze jest również tańsze urządzenie o nazwie Samsung Galaxy Z Fold FE. Zobaczmy sobie, kiedy spodziewać się premiery nowych telefonów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6 w lipcu

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, które będą stanowić później w tym roku podstawę portfolio składaków Koreańczyków, zostaną zaprezentowane w lipcu. Wygląda jednak na to, że debiut odbędzie się kilka tygodni wcześniej w porównaniu do zeszłorocznych modeli. Wskazuje na to cykl produkcyjny.

Serwis źródłowy uzyskał informacje, które wskazują na to, że masowa produkcja komponentów dla smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 6 i Flip 6 ma rozpocząć się na początku maja 2024 r. To około 2-3 tygodnie wcześniej niż w poprzednim roku. To natomiast pozwala nam sugerować, że premiera telefonów może odbyć się nieco szybciej.

Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że następna konferencja Unpacked zostanie zorganizowana nie w drugiej, a pierwszej połowie lipca. To oznacza, że nowe składane smartfony mogą trafić do sprzedaży jeszcze przed końcem tego samego miesiąca. Wbrew pozorom 2-3 tygodnie to sporo czasu, gdzie producent będzie mógł liczyć na lepszą sprzedaż. Jeszcze przed wrześniową premierą nowych iPhone’ów.

Kiedy premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold FE

W drodze jest także tańsze urządzenie o nazwie Samsung Galaxy Z Fold FE. Będzie on zbliżony wyglądem i możliwościami do modelu Z Fold 6, ale cena powinna być atrakcyjniejsza i to sprawi, że składany smartfon znajdzie chętne grono odbiorców. W lipcu tego sprzętu jednak nie zobaczymy.

Media branżowe raportują, że Samsung Galaxy Z Fold FE trafi do sprzedaży później. Na pierwszych rynkach smartfon ma pojawić się we wrześniu, w okolicy premiery nowych iPhone’ów. Natomiast w październiku jego dostępność zostanie zwiększona o kolejne. Podobnie było w zeszłym roku wraz z modelem S23 FE.

Pomimo niższej ceny prognozy sprzedaży modelu Samsung Galaxy Z Fold FE nie są jakieś rewelacyjne. Producent celuje w przedział pomiędzy 200-300 tys. sztuk sprzedanych telefonów. Może nie są to astronomiczne wartości, ale z drugiej strony urządzenie pozwoli na zwiększenie bazy klientów. Dokładna specyfikacja nie jest znana, ale wiemy, że ten sprzęt zostanie pozbawiony ekranu umożliwiającego pracę z użyciem piórka S Pen. Na czymś trzeba zaoszczędzić.

