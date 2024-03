Google Pixel 8a będzie dostępny w Polsce. Wycieka specyfikacja

Google Pixel 8a to smartfon, który kupimy w Polsce na oficjalnych warunkach gwarancyjnych. Firma planuje ekspansje na kolejne rynki i nasz kraj jest na liście. Ponadto do sieci wyciekła specyfikacja techniczna Google Pixel 8a. Smartfon otrzyma podobny ekran o przekątnej 6,1 cala i procesor Tensor G3.

Google Pixel 8a to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Kupimy go również w oficjalnej dystrybucji w Polsce, o czym za chwilę. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta zwiastuje pewne udoskonalenia.

Google Pixel 8a będzie do kupienia w Polsce

Dobrą wiadomością na samym początku jest to, że Google Pixel 8a to smartfon, który pojawi się w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Firma planuje wraz z własnymi telefonami ekspansje na kolejne rynki i nasz kraj znajduje się na liście, co z pewnością cieszy.

Serwis Android Authority, który uzyskał informacje na ten temat, udostępnił następującą listę.

Republika Czeska

Estonia

Finlandia

Węgry

Litwa

Łotwa

Polska

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Widzimy więc, że Google Pixel 8a pojawi się nie tylko w oficjalnej sprzedaży w Polsce, ale również w innych krajach z naszego regionu. W tym wielu sąsiadujących. Model 7a jest dostępny tylko na 21 rynkach. Wraz z jego następcą będzie ich 30. Dla porównania, do iPhone’ów, które Apple sprzedaje w ponad 140 krajach, jest jeszcze daleko, ale i tak cieszy, że sytuacja ulegnie poprawie.

Częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel 8a

Google Pixel 8a skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic, ale do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma 6,1-calowy ekran z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz względem modelu 7a nie tylko zapewni lepsze odświeżanie, ale również jasność. Zostanie ona zwiększona z 1000 do 1400 nitów. Rozdzielczość bez zmian i nadal będzie to Full HD+.

Google Pixel 8a będzie dostępny w Polsce.

Następnie mamy nowy procesor, czyli autorski SoC Tensor G3, który znamy już z modeli 8 i 8 Pro. Wybór tej jednostki nie dziwi. Natomiast aparat fotograficzny Google Pixel 8a raczej nie ulegnie większym ulepszeniom. Główny sensor (64-megapikselowy Sony IMX787) jest tym samym, który ma poprzednik. Pozostałe dwa (do selfie i obiektywu ultraszerokokątnego) to pewnie 13-megapikselowe czujniki IMX712, ale to na razie nie zostało potwierdzone. Urządzenie ma wymiary 152,1 × 72,6 × 8,9 mm i ma pracować pod kontrolą systemu Android 14.

Premiera smartfona jest blisko i odbędzie się w przyszłym kwartale. Niestety cena będzie wyższa. Gigant z Mountain View szykuje w Europie odczuwalne podwyżki i za nowy telefon trzeba będzie zapłacić więcej, co warto mieć na uwadze. Na pocieszenie jest fakt, że sprzęt w Polsce będzie objęty oficjalnym wsparciem gwarancyjnym.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne