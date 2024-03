POCO Tab w drodze. Marka Xiaomi szykuje tani tablet

POCO Tab to pierwszy tablet submarki Xiaomi, którego premiera jest blisko. Urządzenie dostrzeżono na stronie jednego z urzędów, gdzie było certyfikowane. Specyfikacja techniczna owiana jest tajemnicą. Są jednak podejrzenia, że POCO Tab to tak naprawdę przebrandowany sprzęt innej marki należącej do Xiaomi.

POCO Tab to na razie nazwa robocza. Nie wiadomo, jak dokładnie może się nazywać to urządzenie. Równie dobrze to może być „Pad”, co wyjaśni się z czasem. Submarka Xiaomi idzie za ciosem i po sukcesie niedrogich smartfonów szykuje w ofercie pierwszy tablet, który zapewne będzie tani. Co już wiadomo o tym sprzęcie?

Tablet POCO Tab certyfikowany

POCO Tab został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów, gdzie nadano mu stosowny certyfikat, który umożliwi rynkowy debiut. Mowa o EEC, gdzie sprzęt pojawił się pod nazwą kodową 2405CPCFBG. Co ona nam mówi? Wbrew pozorom zawiera istotny szczegół związany z przybliżoną datą premiery sprzętu na rynku.

Tablet POCO Tab zapewne będzie tani.

Ciąg cyfr 2405 w nazwie kodowej 2405CPCFBG pozwala nam sugerować, że submarka należąca do Xiaomi wprowadzi to urządzenie do oferty w okolicy maja 2024 r. To oznacza, że debiut odbędzie się gdzieś mniej więcej w środku przyszłego kwartału. Natomiast sam certyfikat został opublikowany przez EEC w dniu 15 marca.

POCO Tab to zapewne tani tablet submarki Xiaomi

Strona EEC nie ujawnia nam o POCO Tab zbyt wielu informacji. Specyfikacja techniczna urządzenia na razie owiana jest tajemnicą. Domyślamy się jednak, że będzie to tani tablet, który powalczy o klientów w niższym segmencie cenowym z takimi sprzętami, jak pochodzącymi od marek Realme i podobnych.

W rzeczywistości nie musi to być nawet zupełnie nowy sprzęt. Tak naprawdę POCO Tab może być przebrandowanym tabletem innej submarki należącej do Xiaomi. Mowa o Redmi, które ma w ofercie tańsze urządzenia tego typu (na przykład Redmi Pad SE) i podobne zabiegi robiono w przeszłości wraz ze smartfonami. W tym przypadku może być bardzo podobnie, choć oczywiście nie jest to na razie nic pewnego.

Specyfikacja tabletu POCO Tab (jak już wspomnieliśmy) owiana jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak ekranu o rozdzielczości 2K (2000 × 1200 pikseli) lub bardzo podobnego, który zostanie wykonany w technologii LCD. Procesorem będzie pewnie jeden z tańszych układów MediaTeka z serii Helio. Rozmiary pamięci czy pojemność baterii nie jest znana. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida z nakładką Xiaomi. Cena zapewne będzie bardzo atrakcyjna i spodziewajmy się dosyć agresywnej polityki w tym temacie. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale zapewne poznamy je jeszcze przed oficjalną premierą, a ta z pewnością nie jest odległa.

