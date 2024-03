Infinix Note 40 Pro+ 5G. Dobra cena i mocna specyfikacja techniczna

Infinix Note 40 Pro+ 5G to nowy smartfon w ofercie zdobywającej popularność marki. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem mocna. Urządzenie ma ekran AMOLED i aparat fotograficzny 108 MP. Ponadto smartfon Infinix Note 40 Pro+ 5G wyróżnia się wsparciem dla ładowania MagKit.

Infinix Note 40 Pro+ 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon z pewnością jest ciekawy i wyróżnia się atrakcyjną ceną. Co natomiast ma do zaoferowania specyfikacja techniczna tego sprzętu? Rzućmy sobie na nowego smartfona okiem.

Ekran AMOLED i procesor Dimensity 7020

Infinix Note 40 Pro+ 5G ma zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, rozdzielczość Full HD+ oraz jasność maksymalną na poziomie 1300 nitów. Warto też wspomnieć o ściemnianiu PWM z częstotliwością 2160 Hz. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Za obliczenia odpowiada tu 6-nm procesor MediaTek Dimensity 7020, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to układ IMG BXM-8-256. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Infinix Note 40 Pro+ 5G atrakcyjna

Cena Infinix Note 40 Pro+ 5G nie jest wygórowana. Smartfon został wyceniony na kwotę 309 dolarów. Jest więc całkiem tanio. Zwłaszcza gdy spojrzymy na stosunek ceny do wyposażenia i możliwości. Sprzedaż rozpocznie się 19 marca. W połowie roku ma pojawić się wariant Racing Edition, który powstaje we współpracy z DesignWorks należącym do grupy BMW.

Aparat 108 MP i bateria z MagKit

Aparat fotograficzny modelu Infinix Note 40 Pro+ 5G ma główny obiektyw ze światłem f/1.75, który został połączony ze 108-megapikselowym sensorem. Znajdziemy tu też czujnik głębi i kamerkę do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W oraz akcesoriów z serii MagKit. Pozwala to na ładowanie bezprzewodowe o mocy 20 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Infinix Note 40 Pro+ 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1300 nitów

procesor MediaTek Dimensity 7020

12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

196 g

Android 14 z XOS

