Samsung Galaxy M35 5G w benchmarku. Specyfikacja smartfona jest znajoma

Samsung Galaxy M35 5G to nowy średniak Koreańczyków. Telefon dostrzeżono w bazie benchmarku i tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna, która jest znajoma. Samsung Galaxy M35 5G ma procesor Exynos 1380, który znamy już z wybranych modeli z serii A. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o tym telefonie.

Samsung Galaxy M35 5G to smartfon, który wkrótce pojawi się w portfolio Koreańczyków. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie, ale rąbka tajemnicy uchylają nam benchmarki średniaka. Urządzenie zostało znalezione w bazie popularnego testu Geekbench pod nazwą SM-M356B. Ta ujawnia nam częściowe wyposażenie.

Pod obudową procesor Exynos 1380

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że smartfon Samsung Galaxy M35 5G ma procesor Exynos 1380. Jest to ten sam czip, który znamy już z modeli A54 oraz A35. To autorski SoC Koreańczyków, który zaprojektowano z myślą o telefonach ze średniej półki cenowej.

Exynos 1380 to procesor wykonany w 5-nm litografii, który składa się z ośmiu rdzeni CPU. Jest to połączenie czterech Cortex-A78 taktowanych zegarem 2,4 GHz dla bardziej wymagających obliczeń oraz czterech energooszczędnych Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MP5.

Układ ma również wbudowany kontroler pamięci RAM typu LPDDR5/4x, kości UFS 3.1 na dane oraz obsługuje Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 802.11ac. Ponadto został połączony z modemem 5G, który zapewnia prędkość pobierania danych z prędkości (dla Sub-6 GHz) do 3,79 Gbps.

Pełna smartfona Samsung Galaxy M35 5G tajemnicą

Na razie do sieci nie wyciekła pełna specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy M35 5G. Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam jeszcze 6 GB pamięci operacyjnej RAM, ale spodziewajmy się również wariantu mającego 8 GB RAM-u. Natomiast na dane zapewne zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca, które będzie można rozbudować z użyciem kart microSD.

Pod obudową smartfona Samsung Galaxy M35 5G powinna również znaleźć się pojemna bateria. Akumulator może mieć pojemność 6000 mAh, jak to było w zeszłorocznym modelu. Spodziewajmy się także ekranu AMOLED o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką One UI 6.1. Specyfikacja aparatów fotograficznych owiana jest tajemnicą.

Premiera nowego telefonu powinna odbyć się w drugim kwartale 2024 r. Do tego czasu z pewnością poznamy więcej informacji, które to na razie owiane są jeszcze tajemnicą. Ceny również są niewiadomą, ale powinny być względnie atrakcyjne. Nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje.

