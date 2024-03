Realme GT Neo 6 SE blisko. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Realme GT Neo 6 SE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Producent potwierdził jednak, że Realme GT Neo 6 SE otrzyma nowy procesor Snapdragon 7+ Gen 3. Qualcomm na razie tego układu jeszcze nie zapowiedział. Debiut przed nami.

Realme GT Neo 6 SE to nowy smartfon, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Premiera ma odbyć się wkrótce i spodziewajmy się, że nastąpi to wcześnie w drugim kwartale 2024 r. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale producent potwierdził, że pod obudowę trafi nowy procesor Qualcomma. Tym czipem jest SoC Snapdragon 7+ Gen 3.

Realme GT Neo 6 SE z czipem Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 to nowy procesor, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery. Spodziewamy się, że Qualcomm zaprezentuje ten czip wraz z pierwszymi telefonami, które otrzymają ten układ, a więc nastąpi to wkrótce. Co już wiadomo o tym SoC? Okazuje się, że całkiem sporo.

Specyfikacja smartfona Realme GT Neo 6 SE obejmuje czip Snapdragon 7+ Gen 3.

Wczesne benchmarki procesora Snapdragon 7+ Gen 3 ujawniają nam, że SoC składa się rdzeni CPU Cortex-X4 taktowanego zegarem 2,8 GHz, czterech Cortex-A720 pracujących z częstotliwością 2,61 GHz oraz trzech Cortex-A520 1,9 GHz. Za obliczenia graficzne ma tu odpowiadać układ GPU Adreno 732.

Wiemy, że Snapdragon 7+ Gen 3 w pierwszej kolejności ma trafić pod obudowę modelu OnePlus Ace 3V, który w Europie zadebiutuje pod serią Nord. Realme GT Neo 6 SE również otrzyma ten czip, ale nieco później. W drodze jest także droższy wariant telefonu bez dopisku SE w nazwie, który ma dostać Snapdragona 8s Gen 3 oraz 16 GB pamięci RAM.

Pełna specyfikacja Realme GT Neo 6 SE nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Realme GT Neo 6 SE nie jest na razie znana. Wiemy, że smartfon ma dostać procesor wykonany w technologii OLED-owej, który zapewni obraz w rozdzielczości 1.5K. Następnie mamy baterię o pojemności 5500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

Premiera smartfona wydaje się nieodległa i choć dokładny termin prezentacji serii GT Neo 6 nie jest na razie znany, tak spodziewajmy się wprowadzenia telefonów na rynek w kwietniu. Najpierw oczywiście w Chinach, a z czasem pewnie też na innych rynkach, ale nastąpi to już w późniejszym czasie, co warto mieć na uwadze.

Natomiast OnePlus Ace 3V z procesorem Snapdragon 7+ Gen 3 zostanie oficjalnie zaprezentowany w Chinach w przyszłym tygodniu. Do Europy trafi także w późniejszym czasie. Już pod zmienioną nazwą w ramach serii Nord. Na więcej informacji musimy jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło