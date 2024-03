Honor Magic 6 Ultimate blisko. Specyfikacja i co wiemy o smartfonie?

Honor Magic 6 Ultimate to flagowiec, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Znamy jego wygląd oraz częściową specyfikację techniczną. Urządzenie nie będzie tanie i cena Honor Magic 6 Ultimate z pewnością będzie wysoka. Jednak smartfon zapowiada się bardzo ciekawie. Zobaczmy, co wiemy o tym modelu.

Honor Magic 6 Ultimate to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Wraz z dwoma innymi produktami, które szykuje chińska marka. Debiut jest blisko. Tymczasem zobaczmy sobie, co wiemy o nowym telefonie. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna oraz design.

Zakrzywiony ekran i ciekawy design

Honor Magic 6 Ultimate to flagowy smartfona, który otrzyma konkretny ekran OLED-owy dostarczony przez chińskie BOE, który ma wyróżniać się bardzo długą żywotnością. Wiemy, że jest to panel o wysokiej rozdzielczości, który jest zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach. U góry na środku znajduje się wcięcie w kształcie pigułki, gdzie umieszczono podwójny aparat fotograficzny do selfie. Ekran został wykonany w technologii LTPO i zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Ponadto zostanie pokryty odporną na zarysowania powłoką.

Tył obudowy telefonu został zaprojektowany w bardzo ciekawy sposób. Widać tutaj aparat fotograficzny z trzema obiektywami, z których jeden jest peryskopowy i ma odpowiadać za obsługę 100-krotnego zoomu. Można też dostrzec diodę doświetlającą LED. Na uwagę zasługuje również wykończenie plecków, które przypomina imitację skóry.

Sam design smartfona Honor Magic 6 Ultimate jasno wskazuje na to, że mamy tu do czynienia z telefonem klasy premium. Jego cena zapewne nie będzie niska. Jednak klienci w zamian mogą liczyć na naprawdę konkretne wyposażenie.

Honor Magic 6 Ultimate ma konkretny aparat

Honor Magic 6 Ultimate ma wyróżniać się nie tylko wysokiej klasy wyświetlaczem. Pod obudową smartfona znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip będzie wspomagany przez szybką pamięć operacyjną RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny smartfona otrzyma główny obiektyw ze zmiennym światłem przysłony. Wiemy, że ma on współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast teleobiektyw peryskopowy zostanie połączony ze 100-megapikselowym czujnikiem oraz zapewni obsługę 100-krotnego zoomu cyfrowego. Bateria ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Honor Magic 6 Ultimate nie jest znana, ale możliwe, że przedostanie się do sieci jeszcze przed planowaną premierą. Ta ma odbyć się w Chinach 18 marca. Tego dnia zobaczymy także dwa inne produkty. Jest to specjalna wersja smartfona Porsche Design oraz nowy laptop z serii MagicBook Pro 16.

