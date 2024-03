Lenovo Legion Tab oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Lenovo Legion Tab to nowy tablet, który skierowany jest nie tylko do graczy. Pomimo tego, że sygnowany jest popularną wśród nich marką. Urządzenie debiutuje w Europie. Cena i specyfikacja techniczna sprzętu są już znane. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

8,8-calowy ekran 144 Hz i Snapdragon 8+ Gen 1

Lenovo Legion Tab to tablet, który ma 8,8-calowy ekran o rozdzielczości 2.5K. Producent chwali się odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz, co z pewnością będzie miało zastosowanie w trakcie grania i nie tylko. Ponadto wyświetlacz oferuje typową jasność na poziomie 500 nitów oraz 98 proc. pokrycie z paletą DCI-P3.

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1. To SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który nie jest najnowszy, ale nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Lenovo Legion Tab

Cena Lenovo Legion Tab nie jest może najniższa, ale pamiętajmy, że jest to mocny tablet z dobrym wyposażeniem. W Europie urządzenie wyceniono na kwotę 599 euro, czyli około 2570 zł. Do wyboru jest tylko jeden wariant kolorystyczny obudowy o nazwie Storm Grey, czyli szary.

Duża bateria i trzy tryby pracy

Energię w Lenovo Legion Tab dostarcza bateria o pojemności 6550 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Producent przygotował trzy różne tryby, które oferują inną wydajność, a przy tym zużycie energii. Wśród nich jest także opcja „bestii”.

Tablet ma również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz dwa złącza USB C, z czego jedno z obsługą standardu DisplayPort 1.4 do podłączania zewnętrznych wyświetlaczy. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android i waży 350 g. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Lenovo Legion Tab – specyfikacja techniczna

8,8-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 2.5K i jasności 500 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

bateria o pojemności 6550 mAh

Wi-Fi 6E (802.11 ax)

Bluetooth 5.3

złącze USB C typu 3.1 Gen 2 z obsługą DisplayPort 1.4

złącze USB C typu 2.0

208,54 × 129,46 × 7,6 mm

350 g

Android

