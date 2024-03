Xiaomi Mix Fold 4 będzie mocny. Wycieka specyfikacja techniczna

Xiaomi Mix Fold 4 to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w niedługim czasie. Telefon pojawia się w przeciekach od dawna. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje powiązane ze specyfikacją techniczną. Zobaczmy sobie, co to urządzenie zaoferuje, a zapowiada się bardzo ciekawie.

Duży rozmiar pamięci i pojemna bateria

Składany smartfon Xiaomi Mix Fold 4 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wybór tego układu w zasadzie wydaje się oczywisty. Czip ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się nawet 1 TB miejsca i będą to szybkie kości UFS 4.0.

Następnie mamy pojemny akumulator. Energię dostarczy bateria 5000 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie. W przypadku ładowania przewodowego producent zdecydował się na użycie technologii o mocy 100 W. Oczywiście spodziewajmy się również obsługi ładowania bezprzewodowego z wykorzystaniem ładowarki o mocy do 50 W. Obudowa telefonu ma być w jakimś stopniu wodoszczelna, ale dokładny stopień ochrony nie jest na razie znany i jest to szczegół, na który trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Udoskonalony aparat fotograficzny i lepsze ekrany

Xiaomi Mix Fold 4 otrzyma również lepsze ekrany. Ten główny, który ma się rozkładać, ma mieć mniej widocznych zgięć. Poza tym spodziewajmy się lepszej jasności maksymalnej oraz innych udoskonaleń.

Aparat fotograficzny również zostanie ulepszony, co także nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Firma zaimplementuje w telefonie również nowy teleobiektyw peryskopowy, co polepszy możliwości z zakresu zoomu oraz dwie dodatkowe kamery. Łącznie użytkownicy otrzymają do dyspozycji cztery obiektywy o różnych zastosowaniach.

Ponadto składany smartfon ma być lżejszy od poprzedniej generacji urządzenia. Przecieki mówią o tym, że waga urządzenia zostanie zredukowana do około 220-240 g. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Mix Fold 4 – specyfikacja techniczna

~8-calowy rozkładany wyświetlacz OLED-owy

procesor Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

poczwórny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

~220-240 g

Android 14 z HyperOS

źródło