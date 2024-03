Xiaomi 14 Lite w drodze. Kiedy premiera nowego smartfona?

Xiaomi 14 Lite to wyczekiwany średniak. Kiedy odbędzie się premiera smartfona? Wygląda na to, że w nieodległym czasie, bo telefon jest już certyfikowany. W rzeczywistości Xiaomi 14 Lite nie będzie zupełnie nowym modelem. Co ze specyfikacją techniczną oraz ceną nowego smartfona?

Xiaomi 14 Lite to smartfon, na który czeka pewnie wielu fanów chińskiej marki. Głównie za sprawą ceny, który powinna być znacznie atrakcyjniejsza w porównaniu do ostatnich flagowców z serii 14. Nie ukrywajmy, ale te telefony są po prostu drogie. Na szczęście w drodze jest tańsze urządzenie i wiele wskazuje na to, że jego premiera powinna odbyć się w całkiem nieodległym czasie. Kiedy to nastąpi?

Kiedy premiera Xiaomi 14 Lite?

Wygląda na to, że premiera modelu Xiaomi 14 Lite jest nieodległa. Wynika to z faktu, że smartfon jest już certyfikowany, co przybliża go do rynkowego debiutu. Urządzenie dostrzeżono na stronie indyjskiego urzędu BIS pod nazwą kodową 24053PY09I. To pozwala nam sugerować, że sprzęt pojawi się w ofercie marki w tym kraju w przyszłym kwartale. Oczywiście dokładny termin prezentacji nie jest jeszcze znany.

Spodziewajmy się, że smartfon Xiaomi 14 Lite trafi również do oferty w Europie. Pewnie także nastąpi to w drugim kwartale 2024 r., ale konkretnych informacji na ten temat na razie nie ma. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

To przebrandowany Xiaomi CIVI 4

Xiaomi 14 Lite nie będzie zupełnie nowym smartfonem. Wygląda na to, że w rzeczywistości jest to przebrandowany model Civi 4, który wkrótce zadebiutuje w Chinach. Skąd to wiemy? To urządzenie też było niedawno certyfikowane pod nazwą kodową 24053PY09C, która jest bardzo zbliżona, prawda?

To pozwala nam przypuszczać, że oba telefony trafią na inne rynki pod różnymi nazwami. Chińska marka robiła to już w przeszłości. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku modelu 13 Lite, który był przebrandowanym Civi 2. W tym roku zapewne będzie podobnie.

Specyfikacja Xiaomi 14 Lite owiana tajemnicą

Specyfikacja techniczna modelu Xiaomi 14 Lite nie jest na razie znana. Możemy jednak się spodziewać, że smartfon otrzyma ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się również mocnego procesora, który będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM.

Telefon zapewne otrzyma także baterię o pojemności około 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Cena również nie jest znana, ale spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika, choć z drugiej strony nie można wykluczyć pewnych podwyżek. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne