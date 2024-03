Asus ZenFone 11 Ultra. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Asus ZenFone 11 Ultra to nowy flagowiec, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena smartfona nie jest najniższa, ale urządzenie jest konkretne. Specyfikacja techniczna telefonu Asus ZenFone 11 Ultra jest z wyższej półki. Zobaczmy sobie, co nowy smartfon ma do zaoferowania.