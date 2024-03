POCO X6 Neo 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

POCO X6 Neo 5G to nowy smartfon marki Xiaomi. Za nami premiera średniaka, którego cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna jest typowa dla tego typu półki. POCO X6 Neo 5G ma 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 6080. Pod obudową jest bateria 5000 mAh

POCO X6 Neo 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Urządzenie jest ciekawe, a jego specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz wyposażenie tego telefonu.

Ekran AMOLED i czip Dimensity 6080

POCO X6 Neo 5G ma płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala oraz okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ oraz odświeża obraz w zakresie do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna to 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Sercem smartfona jest 6-nm procesor MediaTeka. Jest to 8-rdzeniowy (2 x Cortex-A76 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 2,0 GHz) czip. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G57 MC2. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca z możliwością rozbudowy z użyciem kart microSD.

Cena POCO X6 Neo 5G atrakcyjna

Jak nietrudno się domyślić i do czego przyzwyczaiła nas marka, cena POCO X6 Neo 5G nie jest wygórowana. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyceniono na 15999 rupii, czyli niespełna 760 zł. Model mający większą pamięć kosztuje o 200 rupii (ok. 95 zł) więcej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy o nazwach Astral Black, Horizon Blue oraz Martian Orange. Na razie brak informacji o dostępności telefonu na innych rynkach.

Aparat 108 MP oraz bateria 5000 mAh

Smartfon POCO X6 Neo 5G ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 współpracuje ze 108-megapikselowym sensorem. Drugim elementem jest czujnik głębi 2 MP. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Na uwagę zasługuje także klasyczne złącze słuchawkowe oraz głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

POCO X6 Neo 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 6080

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

175 g

Android 13

