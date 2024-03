OnePlus Ace 3V (Nord 5) jeszcze w marcu. Wycieka specyfikacja smartfona

OnePlus Ace 3V aka Nord 5 to nowy smartfon, którego debiut jest blisko. Zobaczymy go w ciągu kilku najbliższych tygodni. Co ze specyfikacją techniczną, ceną i wyglądem? Pewne informacje na ten temat już mamy. Pojawi się nowy design. Zobaczmy sobie, co już wiemy.

Kiedy premiera OnePlus Ace 3V

Dokładna data premiery smartfona OnePlus Ace 3V nie jest na razie znana. Jeden z przedstawicieli firmy potwierdził jednak przybliżony termin prezentacji tego telefonu. Ma to nastąpić przed końcem marca, a więc zapewne prezentacja odbędzie się w ostatnim tygodniu tego miesiąca.

Oczywiście wspomniany termin premiery dotyczy na razie Chin. Smartfon OnePlus Nord 5, który będzie przebrandowanym modelem Ace 3V, zadebiutuje na rynkach międzynarodowych w późniejszym czasie. Powinno to nastąpić w przyszłym kwartale.

OnePlus Nord 5 wprowadzi nowy design

Niedawno do sieci wyciekło zdjęcie, na którym uchwycono prototyp smartfona OnePlus Nord 5 aka Ace 3V. Na fotce widać tył obudowy, gdzie producent zdecydował się na nowy design, który obejmuje przeprojektowany aparat fotograficzny telefonu.

Moduł z kamerą został przeprojektowany i teraz przypomina podłużną pastylkę. Można tu dostrzec dwa obiektywy oraz diodę doświetlającą LED mającą postać pierścienia. Zmiany mogą się podobać lub nie, ale to już musicie ocenić sami.

Pełna specyfikacja techniczna smartfona nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona OnePlus Ace 3V nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że ma to być jeden z pierwszych telefonów na rynku z nowym procesorem Qualcomma. Mowa o czipie Snapdragon 7+ Gen 3, którego oficjalna zapowiedź również przed nami. Możliwe, że obie premiery odbędą się w podobnym czasie.

Plotki mówią o tym, że smartfon otrzyma również ekran OLED-owy o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości 1.5K i odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Układ ma być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy do 100 W.

Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać. Dodatkowe szczegóły związane ze specyfikacją techniczną poznamy z pewnością jeszcze przed planowanym na ten miesiąc debiutem. W tym związane również z cenami, które na razie owiane są tajemnicą.

