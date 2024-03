Infinix Note 40 Pro Plus w drodze. Smartfon będzie konkretny

Infinix Note 40 Pro Plus to nowy „flagowiec” marki. Premiera odbędzie się w tym miesiącu. Smartfon będzie konkretny i ma wyróżniać się mocną specyfikacją techniczną. Ponadto wiemy, że Infinix Note 40 Pro Plus zaoferuje wsparcie dla nowych technologii z zakresu ładowania baterii. W tym bezprzewodowym MagCharge.

Infinix Note 40 Pro Plus to nowy smartfon, który wkrótce pojawi się w portfolio marki. Znana jest już data premiery, która została potwierdzona przez producenta. Telefon nie został jednak dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci wyciekło zdjęcie prezentuje sprzęt z opakowaniem. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co już wiemy.

Data premiery Infinix Note 40 Pro Plus potwierdzona

Smartfon Infinix Note 40 Pro Plus zostanie zaprezentowany w drugiej połowie miesiąca. Datą premiery telefonu jest 18 marca. Wiemy, że specjalne wydarzenie odbędzie się w pobliżu malezyjskiego Kuala Lumpur. Na miejsce wybrano tor wyścigowy Sepang International Circuit, co z pewnością nie jest przypadkiem i ma to nawiązywać do prędkości, którą zaoferuje nowy telefon. Poniżej teaser, który został udostępniony przez producenta.

Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekło zdjęcie, które widać na obrazie otwierającym artykuł. Uwieczniono na nim smartfona wraz z opakowaniem. Przy okazji można dostrzec kilka informacji związanych z wyposażeniem.

Mega szybkie ładowanie baterii i MagCharge

Infinix Note 40 Pro Plus to smartfon, który ma wyróżniać się przede wszystkim szybkim ładowaniem baterii. Producent umieści w telefonie technologie, nad którymi pracował od jakiegoś czasu. Czego można się spodziewać? Rąbka tajemnicy uchyla nam wspomniane zdjęcie.

Na fotce można dostrzec, że smartfon ma wspierać ładowanie przewodowe o mocy X00 W. W miejscu X jest zapewne cyfra 1 lub 2. Która z nich? Tego na razie nie wiadomo, ale nie zdziwmy się, gdy będzie to druga z nich. To by oznaczało, że urządzenie zaoferuje wsparcie dla jednej z najszybszych ładowarek dla telefonów na rynku!

Ponadto na zdjęciu można dostrzec, że Infinix Note 40 Pro Plus zaoferuje wsparcie dla technologii ładowania bezprzewodowego MagCharge. Jest ona podobna do MagSafe od Apple, ale szybsza. Dokładna moc ładowania w tym przypadku również nie jest znana, bo widać X0 W, czyli będzie to kilkadziesiąt W.

Pełna specyfikacja Infinix Note 40 Pro Plus nieznana

Smartfon Infinix Note 40 Pro Plus skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Fotka ujawnia ekran, który jest zakrzywiony na dłuższych krawędziach, ale parametry wyświetlacza nie są znane. Można też dostrzec informację o łączności z sieciami 5G i module bezstykowym NFC, co jednak nie jest żadnym zaskoczeniem.

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Możemy się spodziewać, że specyfikacja techniczna telefonu przedostanie się do sieci jeszcze przed planowaną na 18 marca premierą.

