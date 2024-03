Motorola Edge 50 Pro na renderach. Jest data premiery i specyfikacja

Motorola Edge 50 to flagowiec, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Do sieci przedostały się rendery oraz data premiery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu Motorola Edge 50 Pro, który w Chinach zadebiutuje wcześniej pod inną nazwą. Do wyboru będą trzy kolory obudowy.

Motorola Edge 50 Pro to smartfon, który najpierw zadebiutuje w Chinach i wiemy, że pod nazwą X50 Ultra. Potem trafi także na inne rynki, w tym również do Europy. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Znana jest także nieoficjalna data premiery, której to producent na razie nie potwierdził.

Znajomy design

Motorola Edge 50 Pro to smartfon, który ma design podobny do poprzednika. Z przodu umieszczono zakrzywiony ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Z tyłu obudowy widać aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie, gdzie znajdują się trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED.

Rendery ujawniają, że do wyboru będą co najmniej trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny, beżowy oraz purpurowy. To warianty mające trafić na rynek europejski. W Chinach być może będą dostępne dodatkowe w innych odcieniach.

Data premiery Motorola Edge 50 Pro znana

Motorola Edge 50 Pro najpierw zadebiutuje w Chinach pod nazwą X50 Ultra i wiemy, że ma to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. W przyszłym telefon trafi na inne rynki. Na ekranie widać termin w postaci 3 kwietnia i sugeruje się, że jest to data premiery międzynarodowej edycji telefonu. Ceny na razie owiane są tajemnicą.





Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Pro dostanie 6,7-calowy ekran OLED-owy z odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, co nie jest zaskoczeniem, bo to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw ze światłem f/1.4, który współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny 13 mm i teleobiektyw 73 mm, który ma zapewnić 3-krotny zoom optyczny. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Motorola Edge 50 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w zakresie 165 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 14

