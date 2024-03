POCO F6 Pro blisko. Cena będzie atrakcyjna, a specyfikacja mocna

POCO F6 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się w drugim kwartale 2024 r. Spodziewamy się, że będzie to przebrandowany Redmi K70. Tak więc specyfikacja techniczna w zasadzie jest już znana. Ponadto cena POCO F6 Pro powinna być bardzo atrakcyjna. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie submarki Xiaomi.

Ekran OLED i Snapdragon 8 Gen 2

POCO F6 Pro powinien dostać ten sam ekran, który jest w modelu Redmi K70. To oznacza, że będzie to 6,67-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości QHD+ i jasności sięgającej 4000 nitów. Następnie mamy wsparcie dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Natomiast odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Smartfon POCO F6 Pro jest już certyfikowany.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip, choć ma już trochę czasu, tak nadal oferuje naprawdę dużą wydajność. Spodziewajmy się także 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena POCO F6 Pro zapewne atrakcyjna

Cena POCO F6 Pro na razie nie jest znana, ale spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika. To drugie urządzenie debiutowało w Polsce od 2799 zł i pewnie w tym roku będzie podobnie. Ponadto w zeszłym na start przygotowano promocję w postaci zniżki w wysokości 300 zł. Jak będzie w kolejnym kwartale, to przekonamy się z czasem.

Potrójny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

POCO F6 Pro otrzyma także potrójny aparat fotograficzny, który znamy już z modelu Redmi K70. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro. Warto też wspomnieć o przedniej kamerze do selfie z 16-megapikselowym sensorem.

Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania. Xiaomi w Redmi K70 umieścił wsparcie dla ładowarki o mocy 120 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

POCO F6 Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

IP68

Android 14 z HyperOS

