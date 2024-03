Huawei P70. Nowe smartfony zadebiutują później, czyli kiedy?

Huawei P70 to nowa seria telefonów chińskiej marki, która miała zadebiutować w marcu. Wygląda jednak na to, że premiera odbędzie się później. Kiedy więc zobaczymy smartfony z serii Huawei P70? W sieci pojawiły się nowe informacje w tym temacie, które zakładają, że doszło do kilkutygodniowego poślizgu.

Huawei P70 to seria smartfonów, która w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Kiedy zobaczymy nowe telefony marki? Pewne plotki wskazywały na to, że nastąpi to jeszcze w marcu. Niestety doszło do poślizgu i w tym miesiącu debiut nie będzie miał miejsca. Trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

Kiedy smartfony Huawei P70

Jeden ze sprawdzonych leakerów z Chin twierdzi, że smartfony z serii Huawei P70 nie pojawią się w ofercie w marcu, a kilka tygodni później. Dokładny termin premiery nie jest na razie znany. Przecieki mówią jednak o drugiej połowie przyszłego miesiąca. Skąd ten poślizg? Nie jest on związany z łańcuchem dostaw, a innymi produktami, które również są w drodze.

Huawei P70 to nie jeden, a co najmniej trzy nowe smartfony. Pojawią się również modele z dopiskami Pro i Art w nazwach. Topowym telefonem będzie ten ostatni, który ma wyróżniać się najlepszym wyposażeniem oraz aparatem fotograficznym o największych możliwościach.

