Samsung Galaxy M14 4G dołącza do portfolio smartfonów koreańskiej marki. Tym razem jest to tańsze urządzenie, o czym świadczy cena i potwierdza to dosyć podstawowa specyfikacja techniczna. Jednak dla wielu osób do szczęścia nie potrzeba będzie więcej. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

Ekran LCD Infinity-U i Snapdragon 680

Samsung Galaxy M14 4G ma ekran LCD typu Infinity-U, czyli ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 391 ppi. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością do 90 Hz.

Za obliczenia w smartfonie odpowiada procesor Snapdragon 680, czyli już kilkuletni SoC Qualcomma dla smartfonów bez opcji łączności z sieciami 5G. W tym przypadku układ współpracuje z modemem LTE. Czip jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności maksymalnej do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy M14 4G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy M14 4G nie jest wygórowana. To tańsze urządzenie, które w podstawowej konfiguracji sprzętowej zostało wycenione w Indiach na 8499 rupii, czyli około 405 zł. Model z większą pamięcią kosztuje 11499 rupii (ok. 550 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy M14 4G jest zaprojektowany w podobny sposób, co w droższych telefonach Koreańczyków. Składa się on z trzech obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast pozostałe dwa to czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwala robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem dosyć standardowej ładowarki o mocy 25 W. Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych, który został umieszczony na bocznej ramce. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z One UI 5.1. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy M14 4G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 680

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 g

Android 13 z One UI 5.1

