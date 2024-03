Kiedy OnePlus 13 5G? Smartfon otrzyma zmiany obejmujące design

OnePlus 13 5G to flagowiec, którego premiera odbędzie się później w 2024 r. Kiedy to nastąpi? Mamy przybliżony termin. Smartfona czekają zmiany obejmujące design. Aparat fotograficzny modelu OnePlus 13 5G zostanie przeprojektowany. Kamera nadal ma składać się z trzech obiektów i wśród nich będzie teleobiektyw.

OnePlus 13 5G to smartfon, który zostanie przeprojektowany. Takie plotki pojawiły się jakiś czas temu i teraz potwierdzają je nowe źródła. Pojawią się zmiany obejmujące design telefonu. Dowiadujemy się również, kiedy można spodziewać się premiery nadchodzącego flagowca. Nastąpi to w drugiej połowie 2024 r.

Smartfon OnePlus 13 5G wprowadzi zmiany w designie

OnePlus 13 5G otrzyma nowy design. To oznacza, że pojawią się zmiany obejmujące wzornictwo telefonu. Już wcześniej w sieci pojawiały się plotki, jakoby dotyczyło to kamery. Aparat fotograficzny wprowadzony wraz z modelem 11 zostanie przeprojektowany. Producent planuje zrezygnować z okrągłej wyspy. Co w zamian?

Zmiany obejmujące design smartfona OnePlus 13 5G mają być widoczne w szczególności z tyłu obudowy, gdzie znajduje się aparat fotograficzny. Wyspa dla kamery zostanie przeprojektowana i ma przypominać podłużną pastylkę, na której zostaną umieszczone trzy obiektywy.

Taki design może otrzymać smartfon OnePlus 13 5G. Kiedy premiera?

Smartfon nadal ma mieć obiektyw szerokokątny połączony z 50-megapiselowym sensorem i ultraszerokokątny. Uzupełni jest teleobiektyw peryskopowy mający oferować duże możliwości z zakresu zoomu. Podobne zmiany planowane są z myślą o tańszej serii Nord. Obrazuje to widoczny wyżej render, ale nie traktujemy go na razie w roli czegoś w 100 proc. pewnego.

Kiedy premiera OnePlus 13 5G

Kiedy można spodziewać się debiutu smartfona OnePlus 13 5G? Zacznijmy od tego, że plotki zakładają, że ma to być jeden z pierwszych telefonów na rynku z układem Snapdragon 8 Gen 4. To nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, który trafi także pod obudowy modeli z serii Xiaomi 15.

Nowy flagowiec Chińczyków ma zadebiutować w okolicy października 2024 r. To oznacza, że jego premiera odbędzie się niedługo po zapowiedzi procesora Snapdragon 8 Gen 4. Oczywiście dotyczy to Chin. W Europie poczekamy sobie kilka tygodni dłużej. Pewnie do grudnia.

Pełna specyfikacja techniczna modelu OnePlus 13 5G nie jest na razie znana. Leaker Digital Chat Station twierdzi, że telefon otrzyma ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+ i okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie więc to podobny wyświetlacz do tego, który jest w tegorocznym flagowcu. Więcej informacji powinniśmy poznać później w tym roku. Bliżej rynkowej premiery telefonu z pewnością będziemy wiedzieć znacznie więcej, a na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać.

