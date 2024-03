Pixel 8a. Cena smartfona Google będzie wyższa od poprzednika

Pixel 8a to smartfon Google, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się cena telefonu. Będzie ona wyższa względem poprzedniej generacji. Ponadto znane są kolory obudowy Google Pixel 8a, szykowane warianty pamięci oraz częściowa specyfikacja techniczna nadchodzącego smartfona.

Google Pixel 8a to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera odbędzie się w drugim kwartale 2024 r. Powinno to nastąpić w okolicy maja. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje o tym telefonie. W tym związane z ceną urządzenia. Zobaczmy sobie, co nowego ujawniono.

Cena Google Pixel 8a będzie wyższa

Cena Google Pixel 8a wzrośnie względem poprzedniej generacji telefonu. Model 7a trafił na rynek w kwocie od 500 euro. Niestety w tym roku trzeba będzie zapłacić więcej. Do wyboru będą dwa warianty telefonu, które mają różnić się rozmiarem pamięci na dane. Co to za wersje?

W podstawowej konfiguracji sprzętowej Google Pixel 8a otrzyma 128 GB miejsca na dane. Cena to 570 euro, a więc o około 60/70 euro więcej względem poprzednika i to oznacza, że dla Polaka będzie to oznaczało wydatek większy o około 300 zł. W drugiej opcji urządzenie otrzyma 256 GB pamięci i ma kosztować 630 euro.

Cena Google Pixel 8a ma być wyższa od poprzednika.

Google Pixel 8a będzie więc najdroższym smartfonem firmy z serii A. Klientów czekają podwyżki i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Źródło informacji uzyskało także dodatkowe szczegóły. W tym związane z planowanymi kolorami obudowy.

Google Pixel 8a otrzyma cztery kolory obudowy

Dowiadujemy się również, że smartfon ma dostać cztery kolory obudowy. Są to wersje Obsidian (czarny), Porcelanowy (beżowy), Morski (jasnoniebieski) oraz Miętowy (jasnozielony). Źródło informacji zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie mogą być dostępne w zależności od dystrybucji. O barwie może nawet zadecydować rozmiar pamięci. Pierwszy z odcieni w dokumentacji został na razie znaleziony tylko w opcji z 256 GB miejsca na dane.

Pełna specyfikacja techniczna Google Pixel 8a nie jest na razie znana. Wiemy, że smartfon ma dostać około 6,1-calowy, płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz rozdzielczości Full HD+. Za obliczenia będzie tu odpowiada ostatni autorski procesor firmy, czyli układ Tensor G3. Będzie on wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Aparat fotograficzny smartfona składa się z dwóch obiektywów umieszczonych na charakterystycznej wyspie. Specyfikacja kamery nie jest jednak znana. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale powinniśmy je poznać jeszcze przed planowaną premierą. Jest to wyłącznie kwestia kilku najbliższych tygodni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło