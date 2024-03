Nothing Phone 2a. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Nothing Phone 2a to nowy smartfon w ofercie marki. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Telefon wyróżnia się obudową z pleckami, na których umieszczono świecący Glyph. Rynkowy debiut Nothing Phone 2a odbędzie się za kilka dni. Przedsprzedaż smartfona prowadzona jest też w Polsce.

Nothing Phone 2a to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Plotki związane z atrakcyjną ceną zostały potwierdzone. Ruszyła przedsprzedaż, również w Polsce. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED i MediaTek Dimensity 7200 Pro

Nothing Phone 2a ma ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie 30-120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1300 nitów i nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10+. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Za obliczenia w telefonie odpowiada 4-nm procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro, którego rdzenie CPU pracują z zegarem do 2,8 GHz, a GPU to Mali-G610 MC4. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2.

Cena Nothing Phone 2a w Polsce atrakcyjna

Cena Nothing Phone 2a nie wydaje się być wygórowana. W Polsce telefon wyceniono w podstawowej konfiguracji sprzętowej na 1449 zł. Wariant z 256 GB miejsca na dane kosztuje 1679 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Obecnie trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut zaplanowano na 12 marca.

Cena Nothing Phone 2a w Polsce atrakcyjna.

Dodatkowo można zakupić zestaw z ładowarką o mocy 45 W i 1,8-m kablem USB C za 149 zł. Case ze szkłem ochronnym kosztuje w Polsce 129 zł. Ładowarka nie znajduje się w opakowaniu z telefonem, co warto mieć na uwadze. W pudełku jest tylko przewód do ładowania.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny smartfona Nothing Phone 2a składa się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem f/1.88 współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny również został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 2a jest całkiem niezła.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Smartfon ma także czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem oraz stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Nothing Phone 2a – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,7 × 76,3 × 8,55 mm

Android 14 z NothingOS 2.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne