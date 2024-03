Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon na sterydach. Wycieka specyfikacja

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, który będzie naprawdę konkretny. Potwierdza to specyfikacja techniczna telefonu, która przedostała się do sieci. Model Vivo X Fold 3 Pro otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ponadto wiemy, że ma potrójny aparat fotograficzny opracowany wraz z ZEISS.

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu, ale urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Mamy również schemat, który prezentuje wygląd flagowca z rozkładanym ekranem.

Składany smartfon Vivo X Fold 3 Pro będzie mocny

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, który otrzyma bardzo mocne podzespoły. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip oferuje bardzo dużą wydajność i ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się nawet 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Specyfikacja Vivo X Fold 3 Pro obejmuje mocne podzespoły.

Urządzenie otrzyma dwa ekrany. Główny wyświetlacz to 8,03-calowy panel AMOLED LTPO, który zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 1 do 120 Hz. Rozdzielczość to 2480 × 2200 pikseli. Jest też wsparcie dla formatów HDR10+ oraz Dolby Vision. Dodatkowy ekran ma przekątną 6,53 cala, rozdzielczość 2748 × 1172 pikseli i również oferuje odświeżanie obrazu do 120 Hz.

Duża bateria i potrójny aparat

Składany smartfon Vivo X Fold 3 Pro w przypadku innych konstrukcji tego typu wyróżnia się dużą baterią o pojemności aż 5800 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to 50 W.

Składany smartfon Vivo X Fold 3 Pro zapowiada się konkretnie.

Aparat fotograficzny jest potrójny i jego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i czipem V3. Ultraszerokokątny też połączono z 50-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw peryskopowy z 64-megapikselowym OV64B. Przednie kamerki mają 32-megapikselowe sensory. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Vivo X Fold 3 Pro – specyfikacja techniczna

8,03-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2480 × 2200 pikseli

6,53-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2748 × 1172 pikseli

procesor Snapdragon 8 Gen 3

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 64 MP

bateria o pojemności 5800 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14 z FuntouchOS

