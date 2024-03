Samsung Galaxy S24 FE w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie 2024 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wygląda na to, że Samsung Galaxy S24 FE trafi na rynek z dwoma procesorami. W Europie otrzymamy autorski czip Exynos 2400.

Samsung Galaxy S24 to smartfon, którego premiery spodziewamy się w drugiej połowie 2024 r. Będzie to taki prawie flagowiec, jak w przypadku poprzednich modeli z serii. Do sieci na długo przed oficjalną zapowiedzią przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Exynos 2400 lub Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Galaxy S24 FE trafi na rynek z dwoma różnymi procesorami. Pierwszym będzie autorski Exynos 2400, który znamy z serii w Europie. Drugim jest Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcomma. Źródło informacji twierdzi jednak, że w przeważającej części dystrybucji będzie to pierwszy z wymienionych czipów.

Exynos 2400 to autorski procesor znany z dwóch tańszych modeli z serii S24. Ma on 10 rdzeni CPU i jest to połączenie Cortex-X4, Cortex-A720 oraz Cortex-A520. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Xclipse 940 oparty na mikroarchitekturze RDNA od AMD. Współpracujący z czipem modem 5G jest w stanie zapewnić pobieranie danych z prędkością teoretyczną dochodzącą do 12,1 Gbps (dla mmWave).

Częściowa specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE już znana.

Źródło informacji twierdzi, że smartfon otrzyma do 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. W pierwszym przypadku będą to starsze kości UFS 3.1, a drugim nowsze oraz szybsze w standardzie UFS 4.0. Ekran to wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej około 6,1 cala, ale ten ostatni parametr jest niepewny.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy S24 FE nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S24 FE nie jest na razie znana. Mówi się jednak o tym, że pod obudową znajdzie się bateria o pojemności około 4500 mAh. Spodziewajmy się, że akumulator nadal będzie wspierał ładowanie z użyciem niezbyt szybkich ładowarek o mocy do 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida z autorską nakładką One UI. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

Oficjalna premiera smartfona odbędzie się pewnie w trzecim kwartale 2024 r. Natomiast w czwartym Samsung Galaxy S24 FE powinien już trafić na wszystkie docelowe rynki. W przypadku poprzednika producent również zrobił to „na raty”. W tym roku może być bardzo podobnie.

Więcej informacji związanych z modelem Samsung Galaxy S24 FE poznamy bliżej rynkowego debiutu, do którego pozostało jeszcze sporo czasu. Design na razie owiany jest tajemnicą, ale zapewne będzie nawiązywać do serii. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły.

