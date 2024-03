Moto X50 Ultra w drodze. Motorola udostępnia teaser smartfona

Moto X50 Ultra to nowy flagowiec marki Motorola, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent udostępnił teaser, który zajawia szybkie urządzenie. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Motorola Moto X50 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz funkcje bazujące na AI.

Motorola Moto X50 Ultra to nadchodzący flagowiec marki. Wygląda na to, że jego oficjalna premiera jest już bardzo nieodległa. Sugeruje to pierwszy teaser udostępniony przez producenta. Znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Urządzenie z pewnością będzie mocne.

Teaser modelu Motorola Moto X50 Ultra ujawnia funkcje AI

Motorola wraz z modelem Moto X50 Ultra podąży za obecnymi trendami na rynku smartfonów, co potwierdza teaser udostępniony przez producenta. Na krótkim wideo pojawia się nazwa telefonu oraz przerywniki związane z F1 China Grand Prix. Wiemy, że Lenovo (będące właścicielem marki) jest jednym ze sponsorów tej imprezy.

Na wideo pojawia się także informacja o funkcjach opartych na AI. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w telefonach coraz częściej i nie inaczej będzie w tym przypadku. Szczegóły na razie nie są znane, ale takich opcji pewnie będzie sporo. Wykorzystanie wizerunku Formuły 1 pozwala nam też przypuszczać, że urządzenie będzie szybkie i zaoferuje dużą wydajność.

Pod obudową Snapdragon 8 Gen 3

Jest oczywiście niemal pewnym, że pod obudową smartfona Motorola Moto X50 Ultra znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To bardzo mocny czip, który ponadto został przystosowany pod kątem zadań opartych na sztucznej inteligencji. Stąd też wybór tego układu wydaje się być w zasadzie oczywisty.

Smartfon Motorola Moto X50 Ultra jest blisko.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Oczywiście spodziewajmy się, że wspomniany Snapdragon 8 Gen 3 będzie wspomagany przez szybkie moduły pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się kości UFS 4.0. Plotki mówią również o baterii o pojemności około 4500 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 125 W. W przypadku technologii bezprzewodowej ma to być 50 W.

Motorola Moto X50 Ultra pod różnymi nazwami

Smartfon Motorola Moto X50 Ultra pojawi się pod taką nazwą w Chinach. Na pozostałych rynkach dystrybucji będzie sprzedawany pod inną. W Europie będzie to zapewne model Moto 50 Pro. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Edge Plus 2024.

Motorola to marka, która w ostatnim czasie na rynku smartfonów radzi sobie coraz lepiej. W zeszłym kwartale producent zaliczył duże wzrosty sprzedaży w Europie. Sięgnęły one wzrostu na poziomie aż 73 proc. Natomiast w skali całego 2023 r. na Starym Kontynencie odnotowano sprzedaż lepszą o 34 proc.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne