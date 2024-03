Samsung Galaxy S25 tylko z SoC Exynos 2500. Bez czipu Snapdragon 8 Gen 4

Samsung Galaxy S25 to seria smartfonów, których premiery spodziewamy się dopiero za niespełna rok. Teoretycznie do oferty, w zależności od rynku dystrybucji, powinny trafić telefony mające autorski czipy Exynos 2500 oraz układy Snapdragon 8 Gen 4 dostarczone przez firmę Qualcomm. Tymczasem nowe plotki wskazują na coś innego. W tej kwestii producent planuje istotne zmiany.

Smartfony Samsung Galaxy S25 tylko z czipem Exynos 2500

Jeśli przecieki są prawdziwe, to Koreańczycy podjęli ważną decyzję dotyczącą autorskich czipów. Cała seria Samsung Galaxy S25 ma otrzymać procesory Exynos 2500. Ma tak być niezależnie od rynku dystrybucji. To oznacza, że te telefony w ogóle nie trafią do sprzedaży w wersji z czipami Snapdragon 8 Gen 4. Zmiana jest dosyć istotna.

Do tej pory część użytkowników skarżyło się na to, że smartfony z serii Galaxy S w Europie są dostępne z Exynosami. Natomiast w Stanach Zjednoczonych czy wielu krajach azjatyckich stosowane Snapdragony uważane za lepsze. Teraz taka praktyka ma odejść w niepamięć i nastąpi to w 2025 r.

Samsung Galaxy S25 na każdym rynku z czipem Exynos 2500.

Jakiś czas temu do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna układu Exynos 2500. Jeśli przecieki są prawdziwe, to nowy SoC otrzyma ponownie 10 rdzeni CPU. Najmocniejszym z nich będzie Cortex X5 mający pracować z zegarem do 3,2~3,3 GHz. Następnie mamy trzy rdzenie Cortex-A730 taktowane zegarem do około 2,5 GHz i kolejne dwa takie same z inną częstotliwością. Na koniec mamy cztery rdzenie Cortex-A520, które będą energooszczędne.

Snapdragon 8 Gen 4 trafi do składaków firmy

Samsung nie planuje wykorzystać czipów Snapdragon 8 Gen 4, który Qualcomm zaprezentuje w październiku, w smartfonach z serii Galaxy S25. Nie zamierza jednak zupełnie zrezygnować z tych układów. Koreańczycy planują je umieścić w innych telefonach. Są to Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7, czyli modele z rozkładanymi ekranami, których premiera powinna odbyć się w połowie 2025 r.

Snapdragon 8 Gen 4, podobnie zresztą jak Exynos 2500, ma być układem wytwarzanym w 3-nm litografii. Wczesne benchmarki pierwszego z procesorów ujawniły całkiem niezłą wydajność. Procesor osiągnął wyniki bliskie Apple M3. Qualcomm ma wykorzystać nowe rdzenie oparte na mikroarchitekturze Phoenix.

Co natomiast z serią A? Tutaj koreański gigant planuje pozostać przy dotychczasowym rozwiązaniu, którym jest stosowanie własnych czipów z serii Exynos oraz procesorów dostarczanych przez firmę MediaTek i tak ma być w najbliższej przyszłości.

