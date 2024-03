Infinix Smart 8 Plus w ofercie. Cena i specyfikacja smartfona

Infinix Smart 8 Plus to nowy smartfon w ofercie marki, którego premiera odbyła się na jednym z azjatyckich rynków. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć podstawowa. Smartfon Infinix Smart 8 Plus ma 6,6-calowy ekran HD+, procesor Helio G36 oraz baterię o pojemności aż 6000 mAh.

Infinix Smart 8 Plus to propozycja dla użytkowników, którzy szukają niedrogiego telefonu z dużą baterią. Cena tego modelu jest bardzo atrakcyjna, do czego marka już na przyzwyczaiła. Natomiast specyfikacja techniczna urządzenia jest bardzo podstawowa, ale przecież nie można mieć wszystkiego.

6,6-calowy ekran i procesor MediaTeka

Infinix Smart 8 Plus ma 6,6-calowy ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie i funkcją zbliżoną do dynamicznej wyspy z iPhone’ów. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości HD+ i odświeżaniem w 90 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 180 Hz, a jasność maksymalna to 500 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G36. Jest to dosyć podstawowy SoC z 8 rdzeniami CPU Arm Cortex-A53 i GPU IMG PowerVR GE8320. Czip został wykonany w 12-nm litografii i jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Infinix Smart 8 Plus atrakcyjna

Cena Infinix Smart 8 Plus nie jest wygórowana, co można się domyślić. Telefon jest tani i w Indiach, gdzie debiutuje w ofercie, kosztuje zaledwie 7799 rupii, czyli około 375 zł. Urządzenie będzie można zakupić w trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Są to biały, złoty oraz czarny.

Podwójny aparat i duża bateria

Smartfon Infinix Smart 8 Plus ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem i jest wspomagany przez czujnik głębi. Natomiast przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli.

Urządzenie wyróżnią się dużą baterią. Producent umieścił pod obudową akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Wspiera on ładowanie z użyciem ładowarki o mocy do 18 W. Z boku obudowy znajduje się czytnik linii papilarnych. Smartfon nie zapewnia łączności z sieciami 5G i pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką XOS 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Infinix Smart 8 Plus – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 500 nitów

procesor MediaTek Helio G36

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

189 g

Android 13 z XOS 13

źródło: opracowanie własne