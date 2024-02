Samsung Galaxy Z Flip 6 ujawnia design na renderach. Jest specyfikacja

Samsung Galaxy Z Flip 6 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już mamy okazję zobaczyć

Samsung Galaxy Z Flip 6 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już mamy okazję zobaczyć rendery ujawniające design telefonu oraz zapoznać się z jego częściową specyfikacją techniczną. Niedługo po tym, gdy to samo spotkało model Z Fold 6.

Design smartfona Samsung Galaxy Z Flip 6 na renderach

Rendery składanego smartfona stworzył Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Design telefonu Samsung Galaxy Z Flip 6 jest bliźniaczo podobny do poprzednika. Widzimy, że urządzenie ma z tyłu obudowy podwójny aparat fotograficzny bardzo podobny do modelu z 2023 r. Ponadto można dostrzec podobny ekran z wycięciem w górnej części.

Dodatkowy ekranik składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 6 ponownie ma przekątną 3,4 cala, a więc ta nie uległa zmianie. Główny wyświetlacz ma po rozłożeniu przekątną na poziomie 6,7 cala. Spodziewajmy się, że oba ekrany oferują odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, ale ich dokładne parametry na razie pozostają owiane tajemnicą.







Samsung Galaxy Z Flip 6

Design smartfona Koreańczyków uległ pewnym bardzo drobnym zmianom na bocznej ramce. Nadal znajdziemy tu przyciski głośności oraz włącznik, otwór na głośniki czy złącze USB C. Urządzenie ma wymiary 165,0 × 71,7 × 7,4 mm. Widzimy, że grubość obudowy jest większa o 0,5 mm. Jest to jednak dobra wiadomość, bo pozwala nam sugerować, że pod spodem znajdzie się nieco większa bateria, co finalnie zapewni dłuższy czas pracy urządzenia.

Kompletna specyfikacja telefonu nieznana

Na razie nie dysponujemy wszystkimi informacjami obejmującymi specyfikację techniczną nowego telefonu. Samsung Galaxy Z Flip 6 skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Urządzenie zapewne otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Możliwe, że zostanie zwiększony rozmiar pamięci operacyjnej – do 12 GB RAM-u, ale na razie to nic pewnego.

W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się kości o maksymalnym rozmiarze 512 GB w postaci szybkich modułów UFS 4.0. Bateria pewnie ma pojemność około 4000 mAh, co zresztą sugerują starsze przecieki związane z akumulatorem. Będzie ona więc o około 10 proc. większa względem poprzedniego modelu.

Urządzenie zostanie zaprezentowane zapewne w lipcu. Wtedy spodziewamy się drugiej z tegorocznych konferencji Unpacked. Składane smartfony to nie jedyne nowości, które tam zobaczymy. Wydarzenie zapewne przyniesie nam także nowe smartwatche z serii Watch 7 oraz inteligentny pierścień Galaxy Ring, który prezentowano w trakcie targów MWC 2024 w Barcelonie.

