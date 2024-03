Samsung Galaxy A35 5G blisko. Jest cena, specyfikacja i rendery

Samsung Galaxy A35 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery oraz specyfikacja techniczna. Cena modelu Samsung Galaxy A35 5G również jest znana i tutaj producent zaskoczył. Nowy telefon będzie nieco tańszy względem poprzednika, co z pewnością jest zmianą na plus.

Samsung Galaxy A35 5G to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Oficjalna premiera jest bardzo blisko i odbędzie się wraz z modelem A55. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Te informacje przestały być tajemnicą. Przy okazji mamy rendery prasowe, które potwierdzają design.

Ekran AMOLED i procesor Exynos 1380

Smartfon Samsung Galaxy A35 5G ma płaski ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Poza tym spodziewajmy się zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz oraz wysokiej jasności maksymalnej.

Specyfikacja modelu Samsung Galaxy A35 5G jest już znana.

Za obliczenia będzie odpowiadać procesor Exynos 1380, który znamy już z zeszłorocznego modelu A54. To autorski SoC Koreańczyków i jest to miła zmiana względem poprzednika, w którym umieszczono czip MediaTeka. Układ ma być wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A35 5G niższa

Cena smartfona Samsung Galaxy A35 5G będzie niższa względem poprzednika i to jest dobra wiadomość. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej będzie to 389 euro, czyli około 1680 zł. To o 30 euro mniej od modelu A34. Model z 256 GB pamięci ma kosztować 459 euro. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Samsung Galaxy A35 5G ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 8-megapikselowym. Trzeci element to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Kamerka do selfie pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Cena modelu Samsung Galaxy A35 5G niższa względem poprzednika.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Urządzenie ma wymiary 161,7 × 78 × 8,2 mm i waży 209 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6.1. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A35 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Exynos 1380

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,7 × 78 × 8,2 mm

209 g

Android 14 z One UI 6.1

