Realme 12 Plus 5G niemal bez tajemnic. Jest specyfikacja i rendery

Realme 12 Plus 5G to nowy średniak marki. Smartfon zostanie zaprezentowany na dniach. Tymczasem już teraz znana jest jego częściowa specyfikacja techniczna. Ponadto producent udostępnił rendery Realme 12 Plus 5G, które ujawniają design telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o wyposażeniu tego urządzenia.

Realme 12 Plus 5G to nowy smartfon z serii 12, który wkrótce dołączy do modeli z dopiskiem Pro. Premiera w Indiach została zaplanowana na 6 marca i producent już teraz zapowiada, że cena ma być atrakcyjna. Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana. Mamy również rendery prasowe, które ujawniają m.in. design telefonu.

Design nawiązuje do serii 12

Realme 12 Plus 5G ma design zbliżony do modeli Pro. Z tyłu umieszczono podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na okrągłej wyspie. Natomiast z przodu znajduje się płaski ekran z otworem dla kamery do selfie w kształcie okręgu. Wiemy, że jest to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Producent potwierdził też, że odświeżanie obrazu ma odbywać się w zakresie do 120 Hz.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw połączony z 50-megapikelowym sensorem, a ultraszerokokątny (112 stopni) współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość uzupełnia kamerka z 2-megapikselowym sensorem. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Cena Realme 12 Plus 5G ma być atrakcyjna

Cena Realme 12 Plus 5G nie jest na razie znana, ale ma być niższa od 20 tys. rupii (mniej niż tys. zł). Poznamy ją wkrótce, bo premiera w Indiach odbędzie się już za kilka dni. Dziś ma ruszyć możliwość składania zamówień. W ich ramach można liczyć na bonusy o wartości 3000 rupii (ok. 145 zł) i dotyczy to wersji z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy — złoty oraz zielony.

Procesor MediaTeka i bateria 5000 mAh

Smartfon Realme 12 Plus 5G otrzyma procesor firmy MediaTek. Tym układem jest Dimensity 7050 składający się z rdzeni CPU Cortex-A78 2,6 GHz i Cortex-A55 2,0 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G68 MC4. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca, ale zapewne w ofercie pojawią się także inne warianty.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Realme 12 Plus 5G — specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

nieznany procesor

6, 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

162,95 × 75,45 × 7,87 mm

190 g

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło