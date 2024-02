Samsung Galaxy Z Fold 6 na renderach. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Na kilka miesięcy przed debiutem do sieci przedostały się rendery ujawniające design. W konstrukcji modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 pojawiają się zmiany. Przy okazji znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon mający zadebiutować za kilka miesięcy. Spodziewamy się go latem 2024 r. Tymczasem urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do dnia premiery. Do sieci przedostały się rendery, które ujawniają wygląd telefonu i częściowa specyfikacja techniczna. Pojawią się zmiany obejmujące design.

Rendery modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 ujawniają zmiany

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, który będzie różnił się od poprzednika. Rendery opracowane przez Onleaks, czyli Steve’a Hemmerstoffera ujawniają nam zmiany, które szykuje producent. Design czekają modyfikacje. Rzućmy sobie na to okiem.







Rendery smartfona Samsung Galaxy Z Fold 6

Na pierwszy rzut oka widać nową ramkę z boku, gdzie zdecydowano się na płaski design. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, którego obiektywy zostały umieszczone na wystającej wyspie w kształcie pastylki. Wygląda to dosyć podobnie do tego, co znamy z zeszłorocznej generacji składanego smartfona.

Na renderach widać także przyciski głośności, włącznik, slot dla karty SIM, złącze USB C czy otwory dla głośników. Nowy telefon Koreańczyków prezentuje się całkiem nieźle.

Częściowa specyfikacja techniczna smartfona w sieci

Rendery ujawniające design modelu Samsung Galaxy Z Fold 6 to nie wszystko. Do sieci przedostała się przy okazji również częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma rozkładany wyświetlacz, który ma przekątną 7,6 cala. Natomiast dodatkowy wyświetlacz umieszczony na jednej z części obudowy ma przekątną 6,2 cala. Pozostałe parametry nie są znane, ale spodziewajmy się jasności maksymalnej na poziomie około 2600 nitów.

Urządzenie ma wymiary 153,5 × 132,5 × 6,1 mm. Grubość obudowy pozostałe bez zmian. Jednak na dłuższej krawędzi widzimy, że jest nieco mniej (o 1,4 mm) względem poprzednika, a na krótszej jest dłuższy (o 2,6 mm). Niestety na grafikach nie widać otworu dla piórka S Pen. Tak więc akcesorium nadal nie będzie można schować bezpośrednio w telefonie.

Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma również procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który znamy już z serii S24. Czip będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Specyfikacja aparatów na razie pozostaje owiana tajemnicą. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6.1.1. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać.

