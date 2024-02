HyperOS – lista smartfonów Xiaomi i Redmi. Smartwatche i tablety też z aktualizacją

HyperOS to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów Xiaomi i Redmi. Jest lista smartfonów, które otrzymają uaktualnienie w pierwszej kolejności na rynkach globalnych. Aktualizacja do HyperOS zostanie również udostępniona na smartwatche oraz tablety marek Xiaomi i Redmi. Zobaczmy, kiedy to nastąpi.

HyperOS to nowe oprogramowanie, które zastąpiło znane od lat na urządzeniach chińskiej marki nakładkę MIUI. Które telefony Xiaomi i Redmi otrzymają to uaktualnienie? Czy jest znana lista smartfonów z aktualizacją? Okazuje się, że tak i została ona udostępniona przez producenta. Co ważne, obejmuje także smartwatche oraz tablety.

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją HyperOS

Xiaomi udostępniło oficjalną listę smartfonów, które otrzymają uaktualnienie do HyperOS i na niej znajdują się także telefony submarki Redmi. Co ważne jest to wykaz urządzeń dostępnych na globalnych rynkach, a więc również sprzedawanych na terenie Polski. Rzućmy sobie na nią okiem.

Xiaomi 14 i 14 Ultra (oprogramowanie jest preinstalowane)

(oprogramowanie jest preinstalowane) seria Xiaomi 13: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Lite

seria Xiaomi 13T: Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro

seria Xiaomi 12: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite

seria Xiaomi 12T: Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

seria Redmi Note 13: Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro Plus 5G

seria Redmi Note 12: Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Lista smartfonów Xiaomi i Redmi z aktualizacją HyperOS. Tablety i smartwatche też ją dostaną.

Aktualizacja do HyperOS dla wymienionych wyżej urządzeń będzie bazowała na systemie operacyjnym Google Android 14 i raczej w małym stopniu zostanie ewentualnie oparta na poprzednim Androidzie 13. Proces ma rozpocząć się jeszcze w pierwszej połowie roku i dokładniejszych terminów na razie podano.

HyperOS trafi także na smartwatche i tablety

Xiaomi przy okazji przekazało, że aktualizacja do HyperOS wkrótce trafi nie tylko na smartfony marki, ale również urządzenia z innych kategorii. Są to wybrane smartwatche oraz tablety. W przypadku tych pierwszych mowa o zegarku Xiaomi Watch S3 oraz opasce Smart Band 8 Pro. Tutaj jednak w obu przypadkach oprogramowanie jest preinstalowane. Nie inaczej jest w przypadku tabletu Pad 6S Pro. Natomiast aktualizacja dystrybuowana drogą OTA w niedługim czasie ma trafić na modele Redmi Pad SE i Pad 6.

HyperOS wprowadza liczne nowości na sprzętach Xiaomi oraz Redmi względem poprzedniej edycji MIUI. Software bazuje na Linuksie oraz autorskim Vela. Dzięki modularnej budowie udało się uzyskać odpowiednią wydajność oraz optymalną pracę na produktach z różnych kategorii. Bez względu na rozmiar zainstalowanej pamięci. Postawiono również duży nacisk na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. W tym proaktywne, co polega na uczeniu się nawyków użytkowników.

