TCL NXTPaper 11 to nowy tablet, który zaprezentowano w trakcie targów MWC 2024. Barcelońska impreza elektroniczna potrwa do 29 lutego i tam na stoisku producenta można oglądać ten sprzęt na żywo. Jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna gadżetu? Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena TCL NXTPaper 11 atrakcyjna

Cena TCL NXTPaper 11 nie jest wysoka. To propozycja skierowana do tych użytkowników, którzy szykują większego tabletu, ale niezbyt drogiego. Urządzenie jest już dostępne w regionie europejskim i w Polsce zostało wycenione na 1199 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – lawendowy oraz szary.

Duży ekran i procesor MediaTeka

Tablet TCL NXTPaper 11 ma duży ekran o przekątnej 10,95 cali oraz rozdzielczości 2K (2000 × 1200 pikseli). Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 16,7 mln kolorów i ma certyfikat TÜV zapewniający ochronę wzroku przed niekorzystnym światłem o niebieskim zabarwieniu. Ponadto zastosowano tu specjalną powłokę antyrefleksyjną, która chroni przed odbiciami. Ekran pozwala na pracę z użyciem opcjonalnego rysika.

Specyfikacja i cena TCL NXTPaper 11 ujawnione podczas MWC 2024

Urządzenie ma procesor MediaTek Helio P60T. Jest to 8-rdzeniowy SoC składający się z czterech rdzeni CPU Cortex-A73 2,0 GHz oraz czterech Cortex-A53. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Imagination PowerVR GE8320. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Duża bateria i cztery głośniki

TCL NXTPaper 11 ma również duży akumulator o pojemności 8000 mAh. Bateria wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy do 18 W. Nie zabrakło także funkcji zwrotnego ładowania innych urządzeń. Następnie mamy cztery stereofoniczne głośniki oraz dwa mikrofony.

Tablet ma także aparat fotograficzny z 8-megapikselowym sensorem i nagrywaniem wideo w jakości 1080p. Przednia kamerka również jest 8-megapikselowa. Całość waży 462 g i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android 13. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Tablet TCL NXTPaper 11 – specyfikacja techniczna

10,95-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli

procesor MediaTek Helio P60T

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP z nagrywaniem wideo 1080p

bateria o pojemności 8000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

cztery stereofoniczne głośniki

dwa mikrofony

462 g

złącze USB C

Android 13

