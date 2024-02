Infinix GT Ultra zapowiedziany na MWC 2024. Specyfikacja będzie mocna

Infinix GT Ultra to nowy flagowiec marki, który zostanie wprowadzony do oferty za jakiś czas. Producent w trakcie targów MWC 2024, które odbywają się w Barcelonie, pochwalił się technologiami mającymi trafić do tego telefonu. Specyfikacja techniczna urządzenia będzie konkretna. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania ten sprzęt.

Infinix GT Ultra zapowiedziany w trakcie MWC 2024

Smartfon Infinix GT Ultra został oficjalnie zapowiedziany w trakcie targów MWC 2024, które odbywają się w Barcelonie i potrwają do 29 lutego. Firma na razie nie ujawniła wyglądu nowego urządzenia. Zaprezentowano wybrane technologie, które trafią do tego telefonu do gier. Na co się zdecydowano?

Sercem Infinix GT Ultra będzie procesor Dimensity 9300, czyli topowy SoC firmy MediaTek dla flagowców z Androidem. Czip składa się z ośmiu rdzeni CPU i są to cztery Cortex-X4 oraz cztery Cortex-A720. Zrezygnowano to z rdzeni energooszczędnych, co przekłada się na większą wydajność, ale też zwiększone zapotrzebowanie na energię. SoC ma również bardzo mocny GPU Arm Immortalis-G720 MC12 dla obliczeń graficznych. Procesor ma również kontroler pamięci RAM typu LPDDR5T 9600 Mbps oraz kości UFS 4.0 dla danych.

Firma pochwaliła się wynikiem z AnTuTu w postaci aż 2,2 mln punktów. Wiemy, że nadmiar ciepła ma być odprowadzany z użyciem technologii Coolmax, która skutecznie ma zapewniać optymalną temperaturę pracy podzespołów. Pod obudową telefonu znajdzie się drugi czip do obrazowania. Nie zabraknie także rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Specyfikacja smartfona do gier ma być konkretna

Infinix sięgnęło także po procesory Pixelworks, co zapewni wsparcie dla wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Producent deklaruje obsługę 180 Hz przy rozdzielczości Full HD+ lub 144 Hz dla QHD+. Na razie jednak nie wiadomo, który z wyświetlaczy trafi do modelu GT Ultra.

Smartfon Infinix GT Ultra ma również zapewnić wsparcie dla nowych technologii za zakresu ładowania baterii. Są to AirCharge oraz Extreme-Temp Battery. Pierwsza wykorzystuje rozwiązanie magnetyczne. Druga zapewni ładowanie akumulatora w nawet bardzo niskich temperaturach. Według deklaracji producenta proces może odbywać się nawet przy –40 stopniach Celsjusza.

Na właściwą premierę nowego smartfona do gier jeszcze trochę poczekamy. Firma na więcej szczegółów każe na razie czekać. Debiut ma odbyć się później w tym roku. Bliżej prezentacji powinniśmy poznać więcej informacji, które to na razie owiane są tajemnicą.

