Nothing Phone 2a na renderach. Cena i specyfikacja bez tajemnic

Nothing Phone 2a to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery oraz w zasadzie pełna specyfikacja techniczna telefonu. Ponadto dowiedzieliśmy się, że cena Nothing Phone 2a będzie niższa względem starszych przecieków. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Nothing Phone 2a to smartfon, którego premiera odbędzie się na początku marca. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Urządzenie nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic. Mamy również rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Rzućmy sobie na nie okiem.

Rendery potwierdzają design smartfona

Kilka dni temu do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe smartfona Nothing Phone 2a, które potwierdzają design telefonu. Na nich widać charakterystyczny tył obudowy, gdzie znajduje się podwójny aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Można też dostrzec Glyph, czyli elementy z podświetleniem, co wyróżnia telefony producenta na tle innych marek.

Rendery Nothing Phone 2a. Cena już bez tajemnic.

Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy, jak to było w przeszłości. Są to biały oraz ciemny. Rendery prasowe smartfona ujawniają nam także przód, gdzie znajduje się płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery, które wyśrodkowano u góry. Jest to OLED-owy wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+.









Cena Nothing Phone 2a atrakcyjna

Cena Nothing Phone 2a według ostatnich przecieków na ten temat będzie niższa niż zakładano wcześniej. W podstawowej wersji (ze 128 GB miejsca na dane) smartfon ma kosztować 349 euro, czyli około 1500 zł. Natomiast w edycji z 256 GB pamięci będzie to o 50 euro więcej. Ponadto zapisując się na stronie producenta będzie można liczyć na zniżkę w wysokości 20 euro.

Premiera odbędzie się 5 marca i pewnie niedługo po wydarzeniu zostanie uruchomiona przedsprzedaż telefonu. Rynkowy debiut zapewne nastąpi jeszcze w przyszłym miesiącu, ale tutaj konkretnego terminu jeszcze nie ma.

Pod obudową MediaTek Dimensity 7200 Pro

Nothing Phone 2a będzie pierwszym smartfonem z procesorem MediaTek Dimensity 7200 Pro. Zapewni on o 18 proc. lepszą wydajność względem pierwszego smartfona marki i przy okazji o 16 proc. mniejsze zapotrzebowanie na energię. Czip składa się z dwóch rdzeni CPU Arm Cortex-A715 pracujących z zegarem do 2,8 GHz i sześciu Cortex-A510. SoC wykonany jest w 4-nm litografii TSMC.

Specyfikacja smartfona obejmuje czip MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Smartfon ma również aparat fotograficzny z dwoma sensorami 50 MP, a energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Urządzenie ma wymiary 161,7 × 76,3 × 8,55 mm i pracuje pod kontrolą NothingOS 2.5 bazującego na Androidzie 14. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Nothing Phone 2a – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,7 × 76,3 × 8,55 mm

Android 14 z NothingOS 2.5

