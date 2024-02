Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 to nowy tablet chińskiej marki. Za nami premiera sprzętu, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę konkretna. Cena Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 nie należy do najniższych. Z drugiej strony klienci otrzymują w ręce mocny tablet o wielu zastosowaniach oraz możliwościach.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 to nowy tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Najpierw urządzenie pojawiało się w przeciekach. Za nami debiut w Chinach, gdzie cena być może nie jest najniższa. Z drugiej strony to mocny sprzęt o wielu zastosowaniach. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna i ile kosztuje ten gadżet.

12,4-calowy ekran 3K i Snapdragon 8 Gen 2

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 ma wyświetlacz o przekątnej 12,4 cala oraz rozdzielczości 3048 × 2032 pikseli. Jest to panel o proporcjach 16:10, który oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Ekran wspiera formaty Dolby Vision i HDR10. Jasność maksymalna to 900 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 jest konkretna.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDRR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Ceny Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 to mocny tablet i jego ceny nie są najniższe. Podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na 3299 juanów (ok. 1830 zł). Natomiast za wariant z 16 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane trzeba zapłacić 4499 juanów (ok. 2500 zł). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Chinach już się rozpoczęła.

Cena Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 nie jest niska.

Duża bateria z szybkim ładowaniem

Energię w modelu Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 dostarcza duża bateria o pojemności 10000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W, a więc blisko dwa razy szybsze względem poprzednika. Tablet ma USB C oraz specjalne złącze pogo, które jest w stanie dostarczać energię do 22,5 W.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem, a druga kamera to czujnik głębi 2 MP. Przednia kamerka ma 32-megapikselowy sensor. Główny aparat umożliwia nagrywanie filmów w 4K. Całość waży 590 g i pracuje pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 3048 × 2032 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

USB C

590 g

Android 14 z HyperOS

