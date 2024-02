Huawei Pocket 2 oficjalnie. Cena i specyfikacja składanego smartfona

Huawei Pocket 2 to składany smartfon, którego premiera odbyła się w Państwie Środka. Specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem niezła. Podobnie design, który jest bardzo ciekawy. Cena Huawei Pocket 2 nie jest jednak niska. Producent chce za nowe urządzenie całkiem sporo. Zobaczmy, co oferuje ten smartfon.

Składany ekran OLED i procesor Kirin 9000S

Składany smartfon Huawei Pocket 2 ma rozkładany ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. To 6,94-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Dodatkowy ekranik na pleckach to okrągły panel OLED o przekątnej 1,15 cala i rozdzielczości 340 × 340 pikseli. Tutaj odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie od 1 do 60 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor HiSilicon Kirin 9000S, który nie jest najmocniejszy i znamy go na przykład z serii Mate 60. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca, które można rozbudować z wykorzystaniem kart NM.

Cena Huawei Pocket 2 wysoka

Cena Huawei Pocket 2 nie jest niska. W podstawowej konfiguracji sprzętowej składany smartfon kosztuje 7499 juanów (ok. 4150 zł). To o tysiąc juanów więcej w porównaniu na przykład do flagowca Xiaomi 14 Ultra. W specjalnej wersji ART trzeba zapłacić aż 10999 juanów (ok. 6100 zł). Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy, które różnią się wykonaniem.

Poczwórny aparat i bateria z szybkim ładowaniem

Huawei Pocket 2 ma poczwórny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym czujnikiem. Ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym sensorem, a teleobiektyw z 8-megapikselowym. Całość uzupełnia kamerka 2 MP, a przednia ma sensor z 10,7-megapikselową matrycą.

Składany smartfon ma również baterię o pojemności 4520 mAh, która wspiera szybkie ładowanie SuperCharge o mocy 66 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to moc do 40 W. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IPX8. Telefon pracuje pod kontrolą HarmonyOS 4.0. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Huawei Pocket 2 – specyfikacja techniczna

6,94-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

1,15-calowy ekran OLED 60 Hz o rozdzielczości 340 × 340 pikseli

procesor Kirin 9000S

12 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca

czytnik kart NM

kamerka 10,7 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4520 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

199 lub 202 g

HarmonyOS 4.0

