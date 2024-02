Samsung Galaxy A55 5G blisko. Są zdjęcia i specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci przedostały się zdjęcia prezentujące urządzenie na żywo. Znana jest także specyfikacja techniczna telefonu. Co ciekawe Samsung Galaxy A55 5G ma być dostępny nawet z 12 GB pamięci RAM i otrzyma coś o nazwie „Key Island”.