Premiera Xiaomi 14 Ultra. Cena i specyfikacja flagowca

Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Smartfon ma aparat fotograficzny o wielu możliwościach. Cena Xiaomi 14 Ultra nie jest niska. Wiemy, że w Europie za to urządzenie zapłacimy więcej. Na deser jest specjalna wersja Titanium.

Premiera Xiaomi 14 Ultra odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena flagowca nie jest niska, ale specyfikacja techniczna smartfona jest z wyższej półki. Na razie debiut odbył się w Chinach. Na szczęście tym razem na dostępność w Europie nie trzeba będzie czekać zbyt długo. Konferencja marki odbędzie się 25 lutego. Tego dnia zobaczymy także smartwatcha Watch 2.

Konkretny aparat fotograficzny

Xiaomi 14 Ultra ma wysokiej klasy aparat fotograficzny, którego poszczególne elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw oferuje zmienne światło przysłony w zakresie f/1.63-4.0 i został połączony z 50-megapikselowym oraz 1-calowym sensorem Sony LYT900. We wszystkich obiektywach wykorzystano elementy optyczne Summilux dostarczone przez firmę Leica.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra jest konkretna.

Pozostałe trzy obiektywy to ultraszerokokątny (który służy także do fotografii makro) oraz dwa teleobiektywy. Wszystkie z nich współpracują z 50-megapikselowymi sensorami Sony IMX858. Zoom optyczny jest typu 5x i 3,2x. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli i może nagrywać wideo w jakości 4K UHD.

Cena Xiaomi 14 Ultra wysoka

Cena Xiaomi 14 Ultra nie jest niska. W Europie mamy zapłacić 1499 euro. W Chinach jest trochę taniej, ale to nadal niemałe kwoty. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to 6499 juanów (ok. 3,6 tys. zł). W opcji 1 TB jest to 7799 juanów (ok. 4335 zł). Sprzedaż rusza 27 lutego. Natomiast od 12 marca będzie można kupić specjalną wersję Titanium z łącznością satelitarną za 8799 juanów (ok. 4890 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: biały, czarny oraz niebieski.

Cena Xiaomi 14 Ultra nie jest niska. Zwłaszcza w edycji Titanium.

Snapdragon 8 Gen 3 i wysokiej klasy ekran AMOLED

Xiaomi 14 Ultra ma oczywiście procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Następnie mamy 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 4.0. Bateria o pojemności 5300 mAh wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W i bezprzewodowe z użyciem ładowarek o mocy do 80 W.

Smartfon ma 6,73-calowy ekran OLED C8 z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość QHD+ i zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 3000 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla formatów HDR10+ i Dolby Vision. Całość pokryto szkłem ceramicznym. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi 14 Ultra – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5300 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 14 z HyperOS

