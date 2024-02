Asus ZenFone 11 Ultra to flagowiec, którego debiut jest blisko. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Smartfon zostanie pokazany w marcu. Jaka będzie cena Asus ZenFone 11 Ultra i specyfikacja techniczna telefonu? Co wiemy o tym urządzeniu na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją?

Asus ZenFone 11 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawiał się od jakiegoś czasu. Niedawno do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz rendery prasowe. Teraz głos zabrał sam producent i została podana data premiery. Jaka będzie cena telefonu i co wiemy o tym urządzeniu? Zebraliśmy znane informacje w jednym miejscu.

Data premiery smartfona ujawniona

Datą premiery modelu Asus ZenFone 11 Ultra jest 14 marca. Tego dnia odbędzie się globalna prezentacja flagowca. Jednym z towarzyszących premierze eventów będzie wydarzenie organizowane w Tajpej, czyli stolicy Tajwanu. Konferencja ma być transmitowana na żywo poprzez media społecznościowe producenta.

Datą premiery Asus ZenFone 11 Ultra jest 14 marca

Wiemy, że urządzenie ma być w dużym stopniu oparte na modelu ROG Phone 8. Specyfikacja techniczna będzie więc bardzo zbliżona, ale całość zostanie zamknięta w mniej gamingowej obudowie. Cena na razie nie jest znana, ale wiemy, że ROG Phone 8 Pro w podstawowej wersji kosztuje w Polsce niespełna 6 tys. zł.

Snapdragon 8 Gen 3 i ekran AMOLED

Asus ZenFone 11 Ultra to flagowiec i otrzyma ten sam procesor, który jest w modelu ROG Phone 8. To SoC Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni czip Qualcomma dla telefonów z Androidem z półki premium. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Specyfikacja Asus ZenFone 11 Ultra jest mocna

Ekran to 6,78-calowy, płaski panel typu AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz LTPO, który zapewni zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. W przypadku gier będzie ono mogło być zwiększone do nawet 144 Hz. Rozdzielczość to Full HD+.

Aparat 50 MP i bateria 5500 mAh

Aparat fotograficzny modelu Asus ZenFone 11 Ultra składa się z trzech obiektywów. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX890. Ultraszerokokątny ma współpracować z 13-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 32-megapikselowym. Natomiast przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarczy bateria o pojemności 5500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W oraz bezprzewodowe zgodne ze standardem Qi o mocy do 15 W. Znajdziemy tu też głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Asus ZenFone 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 512 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 13 + 32 MP

bateria o pojemności 5500 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

stereofoniczne głośniki

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło