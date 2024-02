ZTE Libero Flip to składany smartfon, który nie jest drogi. Przeciwnie, bo cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Co ma do zaoferowania ZTE Libero Flip? Specyfikacja techniczna tego smartfona nie jest z najwyższej półki. Urządzenie ma rozkłady ekran AMOLED o przekątnej 6,9 cala i procesor Snapdragon 7 Gen 1.

ZTE Libero Flip to przykład na to, że składany smartfon nie musi być drogi. Cena tego telefonu jest mniejsza od równowartości 500 dolarów. Specyfikacja techniczna nie jest z najwyższej półki, ale dla wielu klientów do szczęścia nie potrzeba nic więcej. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

6,9-calowy ekran AMOLED i Snapdragon 7 Gen 1

ZTE Libero Flip ma duży ekran AMOLED o przekątnej 6,9 cala z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, który skład się na pół. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 2790 × 1188 pikseli. Natomiast na pleckach umieszczono ekranik podobny do tych, które są w smartwatchach. Ma on przekątną 1,43 cala oraz rozdzielczość 466 × 466 pikseli.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 7 Gen 1, czyli SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Układ współpracuje z modemem 5G X62, który zapewnia w sieciach komórkowych pobieranie danych z prędkością do 4,4 Gbps. Czip wspomagany jest przez 6 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena ZTE Libero Flip atrakcyjna

Cena ZTE Libero Flip jest bardzo atrakcyjna. W Japonii telefon został wyceniony na kwotę 39800 jenów, czyli około 1080 zł! Taka kwota dotyczy przedsprzedaży, bo potem urządzenie ma być droższe o 23200 jenów, czyli około 620 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy, złoty, biały oraz jasnoniebieski.

Podwójny aparat i bateria 4310 mAh

Aparat fotograficzny składanego smartfona ZTE Libero Flip ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem. Jest on wspomagany przez 2-megapikselowy czujnik głębi. Kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza nam bateria o pojemności 4310 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Urządzenie ma również Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, a całość zamknięto w obudowie zgodnej z normą ochronną IPX42. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

ZTE Libero Flip – specyfikacja techniczna

6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2790 × 1188 pikseli

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 4310 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GLONASS

modem 5G Snapdragon X62

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

obudowa zgodna z normą IPX42

Android 14

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne