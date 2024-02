Xiaomi Pad 6S Pro blisko. Nowy tablet z Wi-Fi 7 i HyperOS

Xiaomi Pad 6S Pro to nowy tablet, którego premiera odbędzie się na dniach. Specyfikacja techniczna obejmuje 12,4-calowy ekran 144 Hz oraz Wi-Fi 7. Ponadto tablet Xiaomi Pad 6S Pro procuje pod kontrolą HyperOS. Procesor to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Debiut odbędzie się wraz z flagowcem 14 Ultra.

Xiaomi Pad 6S Pro to nowy tablet, którego premiera odbędzie się w tym tygodniu. To oznacza, że zobaczymy to urządzenie wraz z flagowcem 14 Ultra. Debiut w Chinach zaplanowano na 22 lutego. Kilka dni później telefon zostanie zaprezentowany w wersji globalnej, tuż przed rozpoczęciem barcelońskich targów MWC 2024.

Nowy tablet z Wi-Fi 7 oraz HyperOS

Xiaomi Pad 6S Pro to tablet, który zostanie wyposażony w ciekawe rozwiązania. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale producent ujawnił już pewne detale. Urządzenie zapewni obsługę najnowszego standardu dla sieci bezprzewodowych, czyli Wi-Fi 7. Pozwoli to na zwiększenie prędkości przesyłania danych czy umożliwi stabilniejsze połączenia.

Nowy tablet Xiaomi Pad 6S Pro zadebiutuje na dniach.

Nowy tablet chińskiej marki będzie pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania producenta, czyli HyperOS. Nakładka jest oparta na systemie Android 14 i w tym wydaniu przystosowano ją lepiej pod kątem dużych ekranów.

12,4-calowy ekran i Snapdragon 8 Gen 2

Skoro jesteśmy już przy ekranie, to Xiaomi Pad 6S Pro otrzyma 12,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD o rozdzielczości 3K. Ponadto nie zabraknie zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 144 Hz. Panel ma proporcje 3:2. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Urządzenie otrzyma Wi-Fi 7 i HyperOS.

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To ciągle bardzo mocny układ oferujący bardzo dużą wydajność. Ma on być wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Aparat fotograficzny 50 MP i duża bateria

Xiaomi Pad 6S Pro ma również podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Informacje na temat drugiego nie są na razie znane i pozostają na razie w sferze domysłów. To samo dotyczy przedniej kamery do wideorozmów.

Specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 6S Pro będzie konkretna.

Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności około 10000 mAh. Producent potwierdził, że akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W. Jest to blisko dwa razy więcej względem poprzednika, gdzie wykorzystano technologię o mocy 67 W. Dodatkowo urządzenie ma cztery głośniki z Dolby Atmos. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej, ale nie jest ona jeszcze kompletna.

Xiaomi Pad 6S Pro – specyfikacja techniczna

12,4-calowy ekran 144 Hz o rozdzielczości 3K

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

do 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 1 TB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerka do wideorozmów — brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 10000 mAh

Wi-Fi 7 (802.11be)

Bluetooth 5.3

stereofoniczne głośniki

złącze USB C

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło