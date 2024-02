One UI 7.0 i Android 15. Wstępna lista smartfonów Samsung z aktualizacją

One UI 7.0 oparte na systemie Android 15 to duża aktualizacja, którą z czasem udostępni Samsung. Które telefony i tablety ją dostaną? W sieci pojawiła się lista smartfonów, które powinny otrzymać uaktualnienie. Oczywiście trzeba pamiętać, że Samsung na aktualizację do Androida 15 z One UI 7.0 każe poczekać.

One UI 7.0 oparte na systemie Android 15 to nowa wersja oprogramowania firmy Samsung, nad którym wstępne prace zapewne już się rozpoczęły. Na jego dostępność trochę sobie poczekamy. Jednak już teraz w sieci pojawiła się wstępna lista smartfonów i tabletów z aktualizacją do tej nakładki. Rzućmy sobie na nią okiem.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją do One UI 7.0

Android 15 wraz z nakładką One UI 7.0 ma trafić na naprawdę sporo urządzeń z serii Samsung Galaxy. Koreański producent stawia na coraz dłuższy okres wsparcia własnych sprzętów. To sprawia, że z roku na rok lista smartfonów się rozrasta.

Seria Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Oczywiście powyższa lista nie jest kompletna i aktualizacja do systemu Android 15 z One UI 7.0 trafi na więcej sprzętów marki Samsung. Wszak otrzymają ją również urządzenia, których nie ma jeszcze na rynku. Są to na przykład model Galaxy Z Fold 6 i Flip 6, które zadebiutują latem 2024.

Android 15 z One UI 7.0 najpierw w wersji beta

Oczywiście właściciele sprzętów marki Samsung na uaktualnienie do Androida 15 wraz z nakładką One UI 7.0 będą musieli jeszcze trochę poczekać. Spodziewajmy się, że aktualizacja będzie udostępniana dopiero od okolicy września lub października. Najpierw odbędzie się publiczny program pilotażowy, gdzie właściciele wybranych smartfonów będą mogli przetestować oprogramowanie przed publiczną premierą.

Android 15 obecnie dostępny jest dla deweloperów we wczesnej wersji poglądowej Developer Preview. Wydanie beta zostanie udostępnione w kwietniu. Do finalnej odsłony jest więc daleko. Mimo to Samsung uruchomi program pilotażowy One UI 7.0 jeszcze zanim Google udostępni uaktualnienie na Pixele. Program testów nakładki ruszy pewnie w okolicy lipca i w pierwszej kolejności będą ją mogli wypróbować właściciele smartfonów z serii GalaxyS 24.

