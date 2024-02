Vivo X Fold 3 Pro w drodze. Składany smartfon z mocną specyfikacją

Vivo X Fold 3 Pro to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia, że będzie to mocny sprzęt. Vivo X Fold 3 Pro otrzyma aparat fotograficzny z 50-megapikselowym sensorem. Ma też wspierać szybkie ładowanie bezprzewodowe.