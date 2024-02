Realme 12 Lite w drodze. Specyfikacja smartfona bez tajemnic

Realme 12 Lite to nowy smartfon marki, choć w rzeczywistości ma to być przebrandowany model dostępny już na rynku pod inną nazwą. Plany firmy ujawnia baza IMEI. Specyfikacja techniczna Realme 12 Lite jest znana. Jeśli cena będzie odpowiednia, to może to być hit sprzedażowy tego producenta.

Realme 12 Lite to smartfon, którego premiera musi być blisko. Plany producenta ujawnia strona bazy IMEI, gdzie urządzenie dostrzeżono pod nazwą kodową RMX3890. Brzmi znajomo? Pod taką ukrywa się także model C67. Wygląda więc na to, że będzie to przebrandowane urządzenie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran LCD 90 Hz i Snapdragon 685

Realme 12 Lite otrzyma ten sam ekran i procesor, który jest w modelu C67. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się 6,72-calowego wyświetlacza z odświeżaniem obrazu w 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku w postaci 180 Hz. Rozdzielczość to Full HD+, a jasność maksymalna wynosi 950 nitów. Typowa to 800 nitów.

Specyfikacja Ralme 12 Lite będzie zbliżona do modelu C67

Sercem telefonu będzie procesor Snapdragon 685. SoC składa się z ośmiu rdzeni Kryo 265, które pracują z zegarem do 2,8 GHz i został wykonany w 6-nm litografii. Za obliczenia graficzne odpowiada tu układ GPU Adreno 610. Czip będzie wspomagany zapewne przez maksymalnie 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca, które będzie można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Aparat 108 MP oraz bateria 5000 mAh

Realme 12 Lite otrzyma także aparat fotograficzny z głównym sensorem ze 108-megapiselową matrycą. Wiemy, że zapewni on trzykrotny zoom. Pozostałe elementy nie są znane. Producent względem modelu C67 może zdecydować się na pewne modyfikacje. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator zapewne będzie wspierać ładowanie w technologii SUPERVOOC z wykorzystaniem ładowarki o mocy 33 W. Telefon otrzyma również Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ale nie zapewni wsparcia dla łączności z sieciami 5G, a jedynie z LTE. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Realme 12 Lite – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli i jasności do 950 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 685

do 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

~185 g

złącza USB C i słuchawkowe 3,5 mm

Android 14 z nakładką producenta

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne