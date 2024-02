Xiaomi 14 Ultra. Cena, specyfikacja, design i co wiemy przed premierą?

Xiaomi 14 Ultra jest blisko. Co wiemy przed premierą nowego smartfona chińskiej marki? Cena Xiaomi 14 Ultra, design oraz specyfikacja nie są już tajemnicą. Do sieci przedostały się rendery oraz mnóstwo informacji o nadchodzącym telefonie. Urządzenie zapowiada się bardzo ciekawie, ale nie będzie tanie.

Xiaomi 14 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Przed nami premiera, która odbędzie się w trakcie targów MWC 2024. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Jaki zaoferuje design i co wiemy przed zbliżającym się debiutem fotoflagowca marki? Zobaczmy sobie, czego należy się spodziewać.

Ekran AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi 14 Ultra otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,73-calowy wyświetlacz, który zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość to 3200 × 1440 pikseli i nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10+. Jasność maksymalna wynosi 3000 nitów.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 14 Ultra jest konkretna

Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wiemy, że czip ma być wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Oczywiście bez możliwości rozbudowy z użyciem kart microSD.

Cena Xiaomi 14 Ultra niemała

Smartfon Xiaomi 14 Ultra to flagowiec, a więc jego cena nie będzie niska. Na razie znamy tylko kwotę środkowej konfiguracji sprzętowej z 512 GB pamięci na dane. Tutaj przecieki wskazują na 1499 euro, czyli około 6,5 tys. złotych. Tyle samo kosztował model 13 Ultra w tej samej edycji. Jest to natomiast o 400 euro więcej w porównaniu do podstawowej wersji flagowca 14, którego globalna premiera też odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Cena Xiaomi 14 Ultra nie będzie niska

Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy, czarny oraz jasny. Producent zdecydował się na wykończenie, które imituje skórę. Premiera smartfona odbędzie się w 25 lutego. Tuż przed startem targów MWC 2024 w Barcelonie, które rozpoczną się dzień później i potrwają do 29 lutego.

Konkretny aparat i bateria 5300 mAh

Xiaomi 14 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z czterema obiektywami i są to szerokokątny, ultraszerokokątny oraz dwa teleobiektywy. Wszystkie z nich mają współpracować z 50-megapiselowymi sensorami. Ten główny to Sony LYT900, który zostanie połączony z obiektywem ze światłem przysłony f/1.6. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.







Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5300 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 90 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych będzie to moc do 50 W. Znajdziemy tu też głośniki z Dolby Atmos czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi 14 Ultra – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5300 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP68

Android 14 z HyperOS

